Desde o final da semana passada que o Twitter parece estar a bloquear as apps de terceiros. Estas oferecem aos utilizadores o acesso a esta rede social, mas com interfaces diferentes e com funcionalidades que não estão disponíveis na oferta da rede de Elon Musk.

Se inicialmente se pensava ser um problema do serviço e da sua API, rapidamente surgiram desconfianças de que este bloqueio era propositado. A certeza veio agora com uma publicação do Twitter, mas que não convenceu ninguém.

Twitter finalmente reagiu aos novos problemas

Depois de alguns dias de incerteza, durante o fim de semana ficou claro que os problemas das apps de terceiros no Twitter era mesmo culpa da rede social. O acesso à sua API, que era aberto e com regras bem definidas, ainda que bem leves, passou a apresentar problemas e a impedir que as apps a usassem.

As queixas foram-se acumulando e as alternativas procuradas, sempre sem uma palavra do Twitter, da sua equipa de desenvolvimento ou até do seu novo CEO. Essa explicação surgiu agora, na forma de um tweet, que pouco adiantou aos programadores que fazem uso da API para as suas apps.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. — Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

Regras de acesso à API estão a ser aplicadas

Do que é revelado, o "Twitter está a aplicar as suas regras de API de longa data. Isso pode fazer com que algumas apps". Esta é a informação que existe até agora e que explica, até certo ponto a razão pela qual as apps deixaram de funcionar, sem que seja adiantada qualquer informação adicional.

Naturalmente que os programadores já reagiram e questionam o Twitter sobre as regras que são faladas. A maioria argumenta que sempre cumpriram as regras definidas e que de forma alguma deixaram de as cumprir ao longo dos anos em que esta está disponível para os programadores.

Tweetbot has been around for over 10 years, we've always complied with the Twitter API rules.



If there's some existing rule that we need to comply with, we'd be happy to do so, if possible. But we do need to know what it is...@TwitterDev, you know how to reach us. https://t.co/RujogIjRvx — Tapbots (@tapbots) January 17, 2023

Apps de terceiros vão pagar para aceder à rede social?

Com este cenário em mãos, muitos adiantam que esta mudança está associada a questões monetárias. Algumas das apps de terceiros do Twitter não apresentam a publicidade da rede social, o que reduz a receita. Há também quem avance que pode haver mudanças e o acesso à API possa também ser monetizado num futuro próximo.

Este parece ser mais um dos muitos casos estranhos que surgem no Twitter de forma aleatória. Desde que Elon Musk comprou e assumiu o controlo da rede social que estas situações se vão acumulando, sem que exista uma clareza sobre as razões e os seus resultados práticos.