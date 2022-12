Apesar de um contratempo, a Xiaomi não vai deixa de mostrar a sua MIUI 14. Esta nova versão vai chegar dentro de dias e será revelada de forma completa e com todas as suas novidades para os smartphones da marca.

Enquanto não é apresentada de forma pública, continuam a surgir rumores e algumas fugas de informação. A mais recente destas últimas revelou todas as novidades e mostra finalmente tudo o que a marca vai apresentar e trazer para os smartphones.

As grandes novidades da MIUI 14

A informação agora revelada foi apresentada no Twitter pelo conhecido @kacskrz. Este teve acesso à lista de todas as melhorias que a marca está a preparar para apresentar na sua personalização do Android.

Esta é uma lista extensa e que pode ser consultada de forma direta ( 1 | 2 ), mas que deverá ter algumas limitações. Algumas das funcionalidades vão certamente ficar limitadas aos smartphones na China, sendo algo normal na Xiaomi, face à versão global da MIUI 14.

As muitas novidades da Xiaomi

Ainda assim, há elementos comuns a estas duas versões e que são muito interessantes para os utilizadores. Em primeiro lugar, a MIUI 14 ocupará muito menos memória do que a versão anterior. Assim, o sistema será mais rápido por muito mais tempo.

No campo da personalização vão também existir novidade, com novas opções a estarem disponíveis aos utilizadores. Além disso, algumas funcionalidades vão ser melhoradas e tornadas mais rápidas, como o My Smart Hub. Os widgets das apps vão também ter novidades e novos tamanhos bem como as pastas das aplicações com novos destaques.

Liberdade e controlo dos smartphones

A Xiaomi promete também remover a publicidade e apps desnecessárias para o sistema. Para libertar espaço de armazenamento e dar o controlo aos utilizadores, passará também a ser possível remover as apps da Xiaomi não quer ter presentes na MIUI 14.

Resta então a Xiaomi apresentar a MIUI 14 e todas as suas novidades. Estas estão já praticamente conhecidas e esta informação agora revelada acaba com todos os segredos da marca para a sua próxima atualização, para o Android 13.