Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Consigo trocar o iOS pelo Android no iPhone SE?

Olá todos.... Calma...não me olhem assim sem antes eu explicar o motivo da minha pergunta. Meu irmão tem um iPhone SE, modelo 2016 que por motivos óbvios já atingiu sua obsolescência para a Apple (não necessariamente o hardware), o que está obrigando meu irmão a trocar o celular. Contudo, ele tem uma paixão inexplicável por aparelhos de telas pequenas, pois segundo ele são mais fáceis de transportar, mais leves e ... bom ... concordo. Tem lá suas vantagens.... De qualquer maneira, me ocorreu que se existem os Hackintosh's da vida, pq não poderia haver a possibilidade de substituir o IOs deste iPhone por um Android, como um LineageOS por exemplo? Sei que minha pergunta vai gerar uma revolta generalizada caso seja publicada (ainda mais pq as pessoas não conseguem separar sua opinião pessoal da opinião alheia), mas acredito que seria uma alternativa interessante, já que poderia ser uma nova chance ao aparelho. Até cheguei a procurar alguma informação, mas só achei exclusivamente virtualização do Android dentro do IOs... Caso seja possível, existe algum lugar onde poderia achar a informação de como proceder a instalação? Desde já, agradeço a qualquer atenção dispensada. Obrigado Alex

Resposta:

Alex,

A reutilização de equipamentos é algo valorizado por muita gente, principalmente por que estima e trata bem até ao “final de vida”... mas que no fundo estava pronto para outro tanto tempo de utilização. É assim mesmo que funciona o nosso mundo consumista, mas de certa forma, só assim a evolução acontece à velocidade estonteante a que assistimos todos os dias. Diria que tem mais de positivo que de negativo.

Voltando à questão, não, não é possível colocar o sistema operativo Android a correr num iOS. É, de facto, uma vantagem que os dispositivos Android têm (ou tiveram, já que o desbloqueio do bootloader é cada vez mais restrito), em poder instalar uma ROM mais leve e com maior capacidade de personalização. O que permite isso é, precisamente, o bootloader, e só a Apple conseguiria implementar algo que suportasse a instalação de um sistema operativo como o Android. Como é óbvio, isso nunca irá acontecer.

Contudo, há outras formas de poder tirar partido de um smartphone obsoleto, como utilizar como controlo remoto de determinado aparelho ou computador, transformar numa câmara de segurança ou webcam Wi-Fi, utilizar como uma moldura digital para passar fotos, servir como reprodutor de música, entre outros. Qualquer uma das soluções é pouca para as capacidades do aparelho, mas será sempre melhor que deixá-lo arruinado numa gaveta.

[Respondido por Hugo Cura]

Quanto tempo de garantia tem um smartphone?

Bom dia, Pode-me tirar se faz favor uma dúvida. Na compra de um S22 MEO Janeiro deste ano quanto tempo tem de garantia 2 anos ou 3 anos? Marcio Almeida

Resposta:

Márcio,

A 18 de outubro de 2021, foi publicado o Decreto-Lei n.º 84/2021, que transpõe a diretiva europeia, ditando que a partir de 1 de janeiro de 2022 todos os bens adquiridos (novos e usados recondicionados) têm 3 anos de garantia.

Está tudo aqui:

Lamentavelmente, muitas superfícies comerciais, inclusive de grande dimensão, não têm essa informação atualizada. É importante que todos nós façamos valer os nossos direitos.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a melhor máquina de gravação e corte a laser?

Bom dia. Peço desculpa pela abordagem, mas gostaria de solicitar a vossa opinião e ajuda, se possível, para a compra de uma máquina de gravação (e corte) a laser. Vi o vosso artigo https://pplware.sapo.pt/gadgets/maquinas-de-gravacao-e-corte-a-laser-de-baixo-custo/ A máquina que eu pretendo é apenas para hobby logo o investimento tem de ser pouco. Gostaria de gravar canetas, garrafas, agendas, bambu... Alguma destas que indicaram no artigo permite-me esse tipo de trabalho? Podem-me ajudar de modo a ficar bem servida? Obrigada pela atenção. Ana Oliveira

Resposta:

Ana,

Qualquer das opções é adequada para gravar agendas ou bambu, sendo que em metal, dada a baixa potência do laser nos modelos de entrada de gama, apenas no metal mais mole será possível gravar.

Quanto às garrafas, por serem cilíndricas, não será possível fazê-lo sem um acessório adequado.

Explicando melhor, os lasers têm um ponto de foco, que geralmente vem afinado de fábrica, no qual a precisão e potência é máxima. Por essa razão, antes de qualquer gravação, terá de ajustar a distância a que o laser está do objeto (utilizando um acessório específico, normalmente incluído), para garantir uma gravação com qualidade.

No caso de uma garrafa, por não ser plano, não será possível obter uma gravação com qualidade em toda a sua extensão. Por essa razão, existem rolos de gravação a laser, como este da SCULPFUN:

Portanto, se pretende mesmo gravar garrafas, irá precisar de algo do género.

Não tenho um modelo específico para recomendar, pois a oferta é imensa, mas desde que o laser tenha pelo menos 5W de potência, qualquer modelo deverá servir o propósito.

[Respondido por Hugo Cura]

Sabem como posso ter o No-IP neste novo router?

Olá, Vi um post vosso post vosso onde ensinavam a mudar o nome da rede. A minha questão é se vocês têm conhecimento de como é que neste router posso partilhar as minhas câmeras cctv com um IP da No-ip. No antigo era bem mais fácil a configuração. Marcelo De Sousa Quintino

Resposta:

Marcelo,

Considerando que o serviço No-ip já está devidamente configurado, ou que conhece o seu IP atual, precisa agora de encaminhar o porto da rede interna para a pública.

Assim, no Meo Fibergateway, deve ir ao menu Segurança, no separador Acesso, e criar uma nova regra em encaminhamento de portos na Rede v4. Naturalmente, precisa de saber qual é o porto do sistema CCTV que deve ser usado para esse fim (pode ser mais que um).

Deve então colocar o IP local no campo “Endereço IP do servidor”, e depois, nos Portos internos, deve colocar o tal porto definido no próprio sistema. Nos externos, dependendo do sistema que utilizar para aceder a esse serviço, pode ser necessário colocar o mesmo, ou não. Geralmente, por questões de segurança, não se deve colocar o mesmo porto. No Protocolo seleccione TCP/UDP.

Após criada a regra, já deverá ser acessível a partir do DNS do No-IP ou do IP público, sempre com o porto à frente separado por “:”.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo controlar remotamente uma Android TV?

Boa tarde,

Os meus pais estão emigrados e por essa razão veem TV portuguesa através da app do prestador associado ao contrato da casa que tem em Portugal, numa box Android TV, mais concretamente na Mi Box S. Normalmente funciona tudo bem, mas como não são nada dados a tecnologia, por vezes acontece por acidente alguma desconfiguração e precisam de assistência. É trabalhoso estar a dar indicações "passo a passo" para os ajudar quando necessário. Existe alguma solução de assistência remota, tipo Teamviewer para Android TV? A própria Teamviewer só tem a transmissão do ecrã da box. Necessário seria ter acesso a partir de rede externa. Muito obrigado. Cumprimentos, Vitor Cachada

Resposta:

Vitor,

Esta não é uma situação simples de resolver, uma vez que existem muitas limitações no que toca ao acesso ao Android TV, por razões de DRM.

Visto que o TeamViewer não parece estar a funcionar, existe ainda a alternativa e que recomendamos que teste.

Falamos do AnyDesk, que está também disponível para Android e Android TV. Instale a app diretamente da Play Store e veja qual o plugin que é necessário para continuar.

Após isso, deverá poder ter acesso ao ecrã dessa box Android e ao que nela está a ser possível aceder.

Caso o problema se mantenha, pode ter uma situação de compromisso em que tem uma visão do que está a ser mostrado, dando indicações a quem está junto da box sobre o que é necessário fazer.

[Respondido por Pedro Simões]

