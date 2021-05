A app Telefone da Google já anuncia no Android quem lhe está a ligar

As apps que a Google cria para o Android são a montra do que os programadores têm para seguir e tomar como exemplo. Estas usam todas as capacidades do sistema e conseguem retirar dele o máximo que é dado.

Após mostrarmos recentemente uma mudança na app Mensagens, há uma novidade na app Telefone, dedicada nativamente às chamadas. Esta pode agora anunciar aos utilizadores do Android quem lhes está a ligar, para ajudar a saber mais.

Uma app da Google dedicada para o Android

Ao longo dos anos, a Google melhorou as suas apps dedicadas ao Android em várias áreas. Traz-lhes muitas novidades, sempre procurando melhorar o que é oferecido aos utilizadores, aumentando ainda mais o que é possível ter no sistema operativo móvel.

Agora, e para tornar ainda melhor a app Telefone, a Google tem uma novidade importante para este elemento essencial no Android. A app dedicada às chamadas telefónicas pode finalmente anunciar aos utilizadores quem lhes está a telefonar.

Saber quem está a ligar na app Telefone

Esta novidade parece estar agora a ser alargada a todos os que usam esta app para telefonar nos seus smartphones. Não estará ativa por omissão, devendo os utilizadores que a pretendem usar configurar a sua utilização na app.

Nas Definições da app Telefone poderá ser encontrada a área Anúncio da identificação de chamadas. É dentro desta que depois poderá ser acedida a opção que permite ativar o anúncio de quem liga. Poderá ser usada sempre, só com os auscultadores ou nunca ser ativada.

Uma novidade que muitos já estão a usar

Para muitos poderá ser uma funcionalidade conhecida, de outras ROMs ou do iOS. A verdade é que com o sistema de filtragem de spam de chamadas da Google, será uma mais-valia para o Android. Sem olhar para o smartphone saberá sempre quem está a ligar.

Esta novidade estará agora a ser distribuída com a última versão da app Telefone na Play Store. Com a abertura da app para todos os utilizadores, ficaram com acesso a todas as novidades que vão sendo criadas pela Google no Android e que elevam esta proposta bem mais alto.