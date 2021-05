Durante os tempos de pandemia e de confinamento, as ferramentas como o Teams foram a certeza de contactos para muitos. Estas garantiram uma forma simples de manter a proximidade e de comunicação para quem estava isolado.

A Microsoft teve uma parte ativa e com a sua ferramenta, abriu muitas portas. Agora, e de forma global, o Teams torna-se uma ferramenta gratuita para utilização pessoal, aumentando ainda mais a união que oferece.

Todos podem finalmente usar o Teams

Ao longo dos últimos meses a Microsoft esteve a testar o Teams fora do ambiente profissional e escolar. A gigante do software queria seguir o caminho de outras concorrentes e dar uma solução aberta e acessível a todos, para assim manterem a comunicação.

Assim, e dando continuidade a esse modelo, anunciou agora que o Teams se tornou gratuito e com um conjunto de novas funcionalidades. As funcionalidades pessoais tornam-se assim acessíveis a todos, com o objetivo de unir amigos e família.

Microsoft quer unir ainda mais os utilizadores

Tal como acontecia até agora, esta novidade permite o acesso em qualquer plataforma. Bastará instalar o cliente para Windows, macOS, Android ou iOS para usar, podendo ainda ser acedido facilmente pelo browser.

Por agora as limitações que se esperavam estão levantadas e permitem reuniões por 24 horas e com até 300 participantes. Mais tarde, como esperado, este valor descerá para 6 horas e com até 100 participantes por cada reunião.

Muito mais do que conversas pessoais

Claro que há ainda muito mais a adicionar a esta versão do Teams da Microsoft. O Modo Juntos, as tarefas criadas nas conversas e até os inquéritos instantâneos passam a ser acessíveis e prontas a serem usadas por todos os que tiverem uma conta Microsoft.

Todos os que usam já o Teams em ambiente profissional ou escolar podem manter tudo na mesma app. Estas estão preparadas para albergar 2 ou mais contas e manter assim separados os 2 perfis. Com esta novidade, a Microsoft dá um passo importante para conseguir manter os seus utilizadores unidos e, quem sabe, conseguir receber muitos mais.