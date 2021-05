Estalou o verniz? WhatsApp e Telegram estão em guerra aberta no Twitter

A guerra das apps de mensagens está ao rubro, com os utilizadores a abandonarem o WhatsApp e a optar pelo Telegram e pelo Signal. Este é um movimento que parece não ter retorno e que todos sabem a razão porque está a acontecer.

Isto gera, naturalmente, fricção entre estes serviços, que aproveitam todas as oportunidades para se confrontarem. Isto aconteceu agora no Twitter, com troca de mensagens, pouco abonatórias, entre o Telegram e o WhatsApp.

Telegram e o WhatsApp em guerra aberta

O Telegram e o Signal são apps completamente diferentes do WhatsApp no que toca à privacidade. Esta é uma certeza que há vários anos é discutida e que tem servido como arma de batalha ao longo do tempo nestes serviços.

Agora, e para dar mais uma achega a este confronto, o Telegram resolveu atacar o WhatsApp no Telegram. Numa simples e (aparentemente) inocente mensagem, mostrava que o WhatsApp estava a receber o lixo do Facebook.

Troca de mensagens entre serviços no Twitter

Naturalmente que esta mensagem publicada pelo Telegram no Twitter foi mal recebida. Isso originou uma resposta, tal como seria esperado pelos utilizadores. Estava assim aberta a guerra entre apps de mensagens.

A menagem publicada de seguida veio do WhatsApp, que tentou mostrar que o Telegram, não estava a ser claro com os utilizadores. Tentou mostrar que ao contrário do que é anunciado, as mensagens não são cifradas de fim a fim.

Telegram admin: "...and what people dont know is we’re not end-to-end encrypted by default" pic.twitter.com/yac1iSMc27 — WhatsApp (@WhatsApp) May 14, 2021

A grande falha aconteceu aqui

Foi nesta resposta que o WhatsApp acabou por cometer uma falha grande e cometer um erro. Esta informação não parece ser real e o Telegram veio rapidamente a terreno defender-se e contrapor esta informação publicada.

Para além de mostrar que os utilizadores sabem o que acontece, revelam que o código é aberto. Qualquer um pode verificar como funciona a cifra e como pode ser aplicada.

.@WhatsApp Our users know how things work, and have the open source apps to PROVE it. You... talk to the screenshot it says you’re lying. pic.twitter.com/aSUotBGWh0 — Telegram Messenger (@telegram) May 15, 2021

Afinal nada é como o que foi dito

O Telegram voltou ao ataque e revelou ainda que tanto a Apple como a Google conseguem aceder aos dados, via backups e que o WhatsApp também, pode ser simples recuperar mensagens.

Apesar desta troca de mensagens ter abrandado, o WhatsApp parece continuar focado neste caso. Publicou depois uma mensagem, a focar nas novas regras e no que não irá certamente fazer. Quanto ao Telegram, parece apenas aguardar uma resposta para poder responder à letra e com mais dados reais.