Galaxy Z Fold8 Ultra: experimentámos a revolução dobrável mais fina da Samsung

Hoje é o dia em que a Samsung dá mais um passo de gigante. Isso pode ser visto no Galaxy Z Fold8 Ultra, que já experimentámos, com todas as novidades. Descubra tudo sobre este novo smartphone dobrável, com ecrã de 8 polegadas, câmara de 200 MP, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e a espessura impressionante.

Um dobrável que desafia os limites do design

A Samsung voltou a surpreender o mercado ao apresentar o Galaxy Z Fold8 Ultra. O foco imediato vai para a sua engenharia de construção. Com apenas 4,1 mm de espessura quando aberto e um peso de 215g, este dobrável redefine totalmente o conceito de ergonomia e portabilidade. A sensação de ter na mão um dispositivo com estas dimensões, sem comprometer a resistência, é marcante.

O segredo por trás desta estrutura fina está na tecnologia Flex Titanium, que combina uma película de liga de titânio com uma placa de titânio reforçada. O resultado é uma dobradiça mais fluida, uma vinca no ecrã significativamente menos percetível e uma durabilidade extrema contra impactos.

Dois ecrãs sem margem para compromissos

No exterior, o Galaxy Z Fold8 Ultra disponibiliza um ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,5 polegadas, ideal para interações rápidas no dia a dia. Ao abrir o equipamento, surge um impressionante painel interior de 8 polegadas, também Dynamic AMOLED 2X.

Ambos os ecrãs oferecem até 3.000 nits de brilho máximo e a tecnologia Vision Booster, garantindo visibilidade perfeita mesmo sob a luz direta do sol em Portugal. O acabamento de baixa reflexão completa um conjunto visual que impressiona pela qualidade de cor e contraste.

Fotografia de nível profissional com 200 MP

O módulo de câmaras do Z Fold8 Ultra aproxima este dobrável do standard fotográfico da gama Ultra tradicional. A câmara principal conta com um sensor de 200 MP com HDR melhorado, acompanhado por uma ultra grande-angular de 50 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na parte frontal, tanto no ecrã interior como no exterior, encontramos sensores de 10 MP.

As melhorias no algoritmo de Nightography garantem captações noturnas mais nítidas e detalhadas. Para quem produz conteúdo de vídeo, o dispositivo suporta gravação em 8K através do codec APV e perfis Cine LUT diretamente no smartphone.

Desempenho de topo e autonomia otimizada

No interior, o Galaxy Z Fold8 Ultra vem equipado com o mais recente processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3nm. A memória RAM varia entre os 12 GB e os 16 GB, enquanto o armazenamento interno oferece opções de 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Para alimentar todo este hardware, o dispositivo integra uma bateria de 5.000 mAh, acompanhada por carregamento rápido de 45W e uma arquitetura dual DCIC. O sistema de arrefecimento foi também reforçado com um aumento de 7% no volume de grafite, mantendo a estabilidade térmica sob tarefas exigentes.

Inteligência Artificial integrada e segurança avançada

O ecossistema Galaxy AI foi profundamente adaptado ao formato dobrável. Funcionalidades como o Now Brief e o Now Nudge antecipam necessidades do utilizador e organizam a produtividade no ecrã expandido. A integração da Gemini Intelligence permite automatizar tarefas em várias aplicações e criar resumos complexos no Notebooks.

Ao nível do software, o dispositivo corre One UI 9.0 assente nas proteções de segurança Samsung Knox, Knox Vault e encriptação avançada. O novo painel de controlo de IA garante total transparência sobre as ações efetuadas em segundo plano.

Disponibilidade e preços em Portugal

O Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra já se encontra disponível para pré-encomenda em Portugal, nas cores Graphite, Cream, Violet Shadow e Green Shadow. Os preços oficiais recomendados para o mercado nacional são:

256 GB / 12 GB RAM: 2269,90 €

512 GB / 12 GB RAM: 2469,90 €

1 TB / 16 GB RAM: 2869,90 €

Ao experimentar o Galaxy Z Fold8 Ultra ficamos com a certeza de que a Samsung continua a ter uma posição invejável no mundo dos dobráveis. Volta a fazer os seus smartphones com espessuras quase impossíveis. Caminha a passos largos para ter mais um equipamento de sucesso, tal como aconteceu nos modelos anteriores, ainda mais com uma gama cada vez mais recheada.

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