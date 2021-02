5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas aplicações para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Novas aplicações para dispositivos Android

LectureNotes

LectureNotes é uma aplicação Android para tirar notas através da escrita no ecrã, em especial, portanto, com uma caneta.

A app tem um custo de 5,99 €, no entanto, existe uma versão gratuita para que possa testar a sua versatilidade antes de investir na versão completa. Além disso, dependendo das suas necessidades, poderá ser suficiente.

Homepage: Acadoid Developer

Preço: 5,99 €

Pontuação: 4,5 Estrelas

Nova Launcher

Para quem está farto da interface do seu smartphone Android e procura algo diferente com elevado grau de personalização, então um launcher pode ser a solução.

O Nova Launcher é uma solução completa que além de permitir um grande ajuste da interface, à medida das suas necessidades e preferências. Além disso, é altamente otimizado, que dará, até aos telefones mais antigos, uma sensação de utilização mais rápida e fluida.

ZEDGE Toques, Fundos

Ainda na senda das apps de personalização do smartphone, deixamos a ZEDGE como sugestão. Essencialmente, oferece papéis de parede, toques, alarmes e sons de notificação gratuitos.

Se tiver mais do que um dispositivo Android, ao fazer o registo na app, vai poder ter acesso a todas as suas configurações.

Homepage: Zedge

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

TickTick: Lista de tarefas, lembretes e calendário

O TickTick é uma das aplicações simples e eficaz de listas de tarefas que o vai ajudar a gerir o tempo, manter o foco, lembrar de prazos e organizar a vida em casa, no trabalho e em qualquer lugar. Tem um calendário associado e no Android pode criar um widget para ser mais fácil gerir tudo.

Além disso, está disponível para todas as principais plataformas, o que permite, por exemplo, ter no PC a trabalhar e ter acesso a todas as notas sem ter que ter o smartphone à mão.

Homepage: Appest Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

e-fatura

Por fim, apesar do prazo de validação das faturas para 2020 já ter terminado a 25 de fevereiro, esta é uma das apps que lhe vai dar jeito para os próximos anos e ideal para ir validando as suas faturas ao longo do ano, sem deixar para a última hora.

A app da Autoridade Tributária e Aduaneira está disponível não só para Android, como também para iOS, de forma gratuita.