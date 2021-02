Zabbix: Como criar facilmente uma dashboard à medida?

O Zabbix é um aplataforma de monitorização fantástica! Como temos vindo a referir, as plataformas de monitorização de equipamentos ativos numa rede são de extrema importância para qualquer administrador de sistemas.

O Pplware tem vindo a explorar o Zabbix, e nos últimos tutoriais mostramos como podem ter esta plataforma a funcionar em pleno em menos de 5 minutos e até já mostramos como monitorizar uma máquina. Hoje vamos aprender como criar uma dashboard no Zabbix.

Depois de instalada a plataforma, a zona de configuração de plataforma mais importante é sem dúvida a parte de Configuration. No entanto, toda a parte da segurança e acessos à plataforma também tem a sua importância – ver aqui. Após as configurações, é na zona de monitorização que se encontra a informação que precisamos. Para tal hoje vamos começar por aprender a criar uma dashboard.

Como usar widgets para criar uma dashboard no Zabbix?

No Zabbix podemos criar dashboards de acordo com as nossas necessidades ou simplesmente um esquema da informação que pretendemos ver. Para isso basta ir a Monitoring > Dashboard e depois carregar no botão Create dashboard.

Em seguida são vários os tipos de widgets disponíveis que podemos adicionar. Por exemplo, é possível adicionar um widget para ver…

Problemas nos hosts

Relógio

Informação do sistema

Lista de problemas

Gráficos

Mapas

etc

Aqui fica um exemplo de um widget com informações do sistema, outro com o relógio e outro com o estado de descoberta de máquinas de um determinado segmento.

Depois de construir as suas dashboards não se esqueça de as gravar. E por hoje é tudo! Nos próximos tutoriais iremos continuar a conhecer a plataforma e funcionalidades do Zabbix. Se tiverem ideias ou sugestões deixem nos comentários.

