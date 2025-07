Aprenda a programar em Python este verão (Parte I)

Atualmente são muitas as linguagens de programação ao dispor dos programadores e curiosos pela “arte” de programar. No entanto, segundo o ranking das mais populares, o Python é a mais popular. Este verão vamos publicar alguns tutoriais para começar a aprender esta poderosa linguagem.

Características do Python

A linguagem de programação Python é uma linguagem de alto nível (VHLL - Very High Level Language), interpretada e interativa, que foi criada pelo holandês Guido Van Rossum. Esta é uma linguagem orientada a objetos, modular, com uma sintaxe muito intuitiva e muito simples de aprender. Tal como o Perl, o código-fonte do Python está disponível sob a licença GNU General Public License (GPL).

Na Internet podemos encontrar muita documentação sobre esta fantástica linguagem de programação que é usada pelos principais players tecnológicos, nos mais diversos serviços. Nestes artigos, iremos tentar trazer até aos nossos leitores exemplos de aplicação simples e como sempre contar com a ajuda dos mais experts.

Primeiro programa em Python

Tal como diz a história, se vamos iniciar numa linguagem de programação, a primeira aplicação a criar é o Hello World. Caso esta não seja a sua primeira aplicação, dizem os sábios que nunca será bom programador nessa linguagem.

Para os nossos tutoriais, vamos recorrer a máquinas com Linux e com o Python instalado, mas os utilizadores do Windows e Mac OS X também podem acompanhar uma vez que o Python também corre nesses sistemas.

Exemplo 1: Hello World

Para entrar no compilador escrevemos python e em seguida usamos o código:

print "Hello World!" ; print "Hello World!";

└─$ python Python 3.13.3 ( main , Apr 10 2025 , 21 : 38 : 51 ) [ GCC 14.2.0 ] on linux Type "help" , "copyright" , "credits" or "license" for more information. >>> print ( "Hello World" ) ... Hello World >>> └─$ python Python 3.13.3 (main, Apr 10 2025, 21:38:51) [GCC 14.2.0] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> print("Hello World") ... Hello World >>>

Explicação rápida:

print() é a função que envia o texto para o ecrã.

O texto deve estar entre aspas ("" ou '').

Exemplo 2: vamos brincar com números

Com o python é também fácil trabalhar com números. Imagine, por exemplo, que pretende que o python se transforme numa calculadora. Para isso basta que digite normalmente o cálculo que pretende, terminando com Enter. Exemplos:

1+1 6-4 3**2 100/5

E por hoje é tudo. Este é apenas o nosso primeiro tutorial sobre Python e tentaremos trazer novos tutoriais semanais. Para isso, contamos com todos os que queiram colaborar nesta rubrica, partilhando o seu know how sobre esta linguagem.

Podem enviar os vossos tutoriais para ppinto@pplware.com. Num próximo artigo iremos aprender algumas operações básicas… estejam atentos!