Hospital de São João lança app para o telemóvel! Saiba para que serve…

Os serviços digitais são uma enorme ajuda na área da saúde! De uma forma simples e rápida, é possível aceder a informação, enviar informação, fazer pequenos diagnósticos, etc. O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, lançou agora uma aplicação que permite a admissão de utentes no serviço de consultas e de urgência através do telemóvel.

Conheça quais as principais funcionalidades.

App My São João faz registo de consultas e de urgências

Chama-se ‘My São João’, e apenas necessita o número de utente para o doente, com registo hospitalar, ficar com os seus dados sincronizados e aceder ao histórico clínico e consultas agendadas. Sem a necessidade de aguardar em filas ou se deslocar aos serviços administrativos, o utente consegue com a aplicação inscrever-se no serviço de urgência, o que permite “antecipar” a triagem e o tratamento.

Já no hospital e com a aplicação aberta, o utente desloca-se a uma máquina para, com a câmara do seu telemóvel, ler um QRCode que gera uma senha, posteriormente monitorizada pelos serviços. Depois da admissão, ao acompanhante é enviado um ‘link’ para fazer o ‘download’ da aplicação, sendo que a partir desse momento recebe notificações do que acontece ao doente.

De acordo com Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão (UAG) de Urgência e Medicina Interna, no serviço de urgências a aplicação vai permitir “reduzir o tempo” de espera e de permanência no serviço. Como toda esta informação sabes-se se o utente foi triado, com que cor foi triado, em que sala do serviço está, se está a aguardar exames, se o médico já observou, se já teve alta ou se vai ser internada.

Em resumo, através da App My São João, o utente pode:

Confirmar a chegada para a consulta, sem necessidade de se dirigir ao secretariado ou ao quiosque;

Solicitar remarcação de consulta, caso não possa comparecer;

Realizar vídeoconsulta, de acordo com a indicação do seu médico assistente;

Registar a admissão na Urgência de Adultos, sem necessidade de se dirigir ao secretariado.

(Pode saber mais aqui)

Para aqueles com dificuldades em aceder a meios tecnológicos, o hospital a “desenvolver outros padrões de acesso” ao serviço de urgência, nomeadamente, através da utilização do cartão de cidadão, que “em breve estará disponível”.

Pensada para “aproximar os utentes”, a aplicação, desenvolvida em parceira com a Seamlink, ultrapassou “mais de 4.000 ‘downloads’”, revelou Maria João Carmo, diretora do serviço de Tecnologias da Informação e comunicação (TIC).