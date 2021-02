Já não falta tudo para a chegada de It Takes Two, o próximo jogo da Electronic Arts que se encontra a ser desenvolvido pela Hazelight.

A Electronic Arts disponibilizou recentemente um novo trailer para o jogo, narrado em inglês.

Já falta pouco menos que um mês para o lançamento do jogo da Electronic Arts, It Takes Two, uma aventura cooperativa que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios da Hazelight Studios.

De forma a antecipar o lançamento do jogo, que ocorre a 26 de março, a EA e a Hazelight Studios lançaram um novo trailer (narrado em inglês) que mostra um pouco da jogabilidade repleta de desafios do género genre-bending que os jogadores irão encontrar,

O jogo tem como objetivo, a criação de uma fusão metafórica da jogabilidade e da narrativa, ultrapassando os limites da narração interativa como nunca antes.

A história

It Takes Two é um jogo de plataformas desenvolvido com o objetivo quase exclusivo, de se direcionar à vertente multiplayer cooperativa.

Assumindo o papel de Cody e May, dois humanos transformados em bonecos por um feitiço mágico, que, presos num mundo fantástico onde a imprevisibilidade se esconde a cada esquina, são relutantemente desafiados a salvar a sua relação partida.

Em It Takes Two, os jogadores trabalham em conjunto numa enorme variedade de desafios de jogo alegremente disruptivos. Com habilidades de carácter ligadas em cada novo nível, uma abundância de obstáculos inesperados e momentos hilariantes e sentimentais, os jogadores trabalharão o seu caminho através de uma experiência de jogo única e metafórica.

It Takes Two será lançado a 26 de março de 2021 para PlayStation 4, Xbox One e Origin e Steam para PC.

Todos os jogadores que comprarem o jogo tanto para PlayStation 4 como Xbox One poderão atualizar para a consola de próxima geração de forma gratuita na mesma data.