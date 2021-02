Ainda usa o Samsung Cloud? Há mais opções que vão deixar de funcionar

Foi em agosto de 2020 que a Samsung começou a anunciar que o seu serviço de cloud iria acabar, sendo substituído pelo OneDrive da Microsoft. Desde outubro que o suporte para a migração para o serviço da Microsoft está disponível e, entretanto, várias funcionalidades vão ser suprimidas.

Saiba o que muda e não deixe passar estas datas, para não perder nada do que tem guardado.

A Samsung e a Microsoft tem estado a trabalhar juntas de forma a oferecer o melhor software aos utilizadores. Neste sentido, com uma colaboração tão estreita, a Samsung vai substituir o seu serviço de Cloud acessível através dos seus dispositivos, para dar lugar ao OneDrive.

Samsung terminará com suporte de migração do Samsung Cloud para OneCloud em breve

A 30 de junho deste ano, a sincronização da galeria e o armazenamento em Drive de Os Meus Ficheiros deixarão de ser suportados pelo serviço Samsung Cloud e todos os dados dos utilizadores serão eliminados. No caso de estarmos perante subscritores do serviço premium, a subscrição será cancelada já em abril (sendo emitido um reembolso, segundo indicação da Samsung).

Estas funcionalidades passarão então a ser suportadas pelo Microsoft OneDrive. Como tal, existe, atualmente, suporte para migrar os ficheiros de um serviço para o outro ou, eventualmente, descarregar os dados para um PC ou smartphone.

Para proceder à migração entre serviços, a Samsung deixa a explicação numa página de suporte, aqui. O mesmo acontece para o download dos seus ficheiros, aqui.

Em resumo, até ao primeiro de abril, além do fim do suporte da Sincronização da Galeria e Drive e da migração para o serviço da Microsoft, haverá então, também o cancelamento automático da subscrição de armazenamento premium atual e reembolso do último pagamento.

Por fim, será a 30 de junho que a Samsung irá terminar com o suporte para descarregamento de todos os ficheiros.

Se ainda utiliza este serviço, tenha em atenção estas datas para não perder nada do que tem guardado na cloud.

