EA E Hazelight anunciam data de lançamento de It Takes Two

O mais recente jogo EA Originals da Hazelight, It Takes Two, já tem uma data de lançamento que foi anunciada recentemente.

O jogo, que é uma aventura cooperativa que mistura emoções como comédia e drama.

It takes Two, o próximo jogo dos estúdios Hazelight já tem uma data de lançamento. Dito isto, o titulo, que é definido como um jogo genre-bending de aventura de plataforma criado para uma experiência puramente co-op, estará disponível a 26 de março de 2021 em consolas e PC.

It Takes Two é um jogo que vai apresentar uma jogabilidade única e variada, com uma narrativa envolvente que leva o jogador numa viagem fantástica pela vida de um casal, Cody e May que terão de aprender a ultrapassar as suas diferenças e a trabalhar em conjunto.

It Takes Two leva os jogadores numa viagem selvagem e maravilhosa onde apenas uma coisa é certa: juntos somos melhores.

O jogo apresenta um sistema bastante interessante de partilhar a aventura, que é o Friend’s Pass. Mesmo que um amigo não tenha o jogo, poderemos convidá-lo para partilhar a aventura com ele.

A história

O jogador vai embarcar numa louca viagem em It Takes Two. Trata-se de um emocionante jogo de aventura de plataformas construído estritamente para co-op.

Assumindo o papel de Cody e May, dois humanos transformados em bonecos por um feitiço mágico, que, presos num mundo fantástico onde a imprevisibilidade se esconde a cada esquina, são relutantemente desafiados a salvar a sua relação partida.

Em It Takes Two, os jogadores trabalham em conjunto numa enorme variedade de desafios de jogo alegremente disruptivos. Com habilidades de carácter ligadas em cada novo nível, uma abundância de obstáculos inesperados e momentos hilariantes e sentimentais, os jogadores trabalharão o seu caminho através de uma experiência de jogo única e metafórica.

“Na Hazelight, estamos sempre à procura de alargar os limites do que é esperado nos jogos, e It Takes Two vai fazer girar a cabeça“, comentou Josef Fares, Founder e Game Director na Hazelight Studios. “Pegámos em todas as aprendizagens dos nossos jogos anteriores e demos o pontapé de saída, ligando intrinsecamente a narrativa e a mecânica do jogo para uma experiência genre-bending. Os jogadores irão viajar através de desafios fantásticos num mundo lindo e diferente do que alguma vez viram. Será algo disruptivo e contrário do que as pessoas esperam de um jogo co-op“!

“Estamos incrivelmente entusiasmados por trabalhar com a Hazelight para o seu segundo lançamento EA Originals“, sublinhou Steve Pointon, da Electronic Arts. “A Hazelight tem um método muito único de contar histórias que junta jogabilidade e narrativa, conduzindo a uma experiência profundamente imersiva e empolgante. Mal podemos esperar que todos experimentem em primeira mão a inovação, o talento e a destreza que formam a criação deste jogo“.

It Takes Two já se encontra disponível para reserva e o lançamento do jogo será a 26 de março de 2021 para PlayStation 4, Xbox One e na Origin e Steam.

Adicionalmente, os subscritores da EA Play terão acesso exclusivo ao Early Access Trial de It Takes Two na Origin no dia 23 de março de 2021.

Todos os jogadores que adquirirem It Takes Two na PlayStation 4 ou na Xbox One poderão atualizar para a próxima geração gratuitamente na mesma data.