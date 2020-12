Saiba como usar o GitHub com o Visual Studio Code

Quem é programador certamente já usou o GitHub e o Visual Studio Code. O GitHub funciona como um repositório de código, enquanto o Visual Studio Code é um poderoso editor.

Para juntar o melhor dos dois mundos, hoje ensinamos como podem ligar o Visual Studio Code ao GitHub.

O GitHub é uma plataforma que permite aos programadores alojarem os seus projetos. Esta plataforma pode ser vista também como uma rede social à escala mundial virada para programadores, uma vez que é possível seguir os utilizadores e acompanhar projetos, bem como contribuir e informar a existência de bugs ou até mesmo sugerindo eventuais correções ao código.

Relativamente ao Visual Studio Code, é provavelmente um dos melhores IDEs para código e está disponível para os principais sistemas operativos. Este editor gratuito e é direcionado para programadores que procuram um IDE completo e que, ao mesmo tempo, seja fluído.

Como ligar o Visual Studio Code ao GitHub?

Antes de começar é importante que tenham uma conta criada GitHub e instalado o:

Visual Studio Code

Git

A primeira coisa que deve ser feita é o download do Visual Studio Code aqui. Deve também ter uma conta criada no GitHub. Em seguida podem começar por criar um repositório no GitHub (New repository).

O passo seguinte é copiar o link do repositório para importar no Visual Studio Code.

Já dentro do Visual Studio Code é fazer a importação do repositório. Para isso, basta usar o atalho CTRL + SHIFT + P para abrir a caixa de comandos. Aí dentro escolham a opção Clone from GitHub e indiquem o url do repositório.

De referir que, caso não estejam autenticados no Github via Visual Studio Code, será solicitado que procedam à introdução do utilizador e password.

Se tudo estiver OK, o repositório será importado para o Visual Studio Code.

Depois do repositório importado, podem simplesmente abrir o projeto ou então adicioná-lo ao WorkSpace.

E está feito! É verdade que quem começa com esta plataforma de gestão de código fonte parece ser algo muito complexo. No entanto, a utilização é sempre apesar de existirem várias opções. Nos próximos tempos deixaremos aqui mais tutoriais para tirar partido do GitHub. Se tiverem sugestões deixem nos comentários.

Leia também…