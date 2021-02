Zabbix: Como monitorizar facilmente um computador ou servidor

Como temos vindo a referir, as plataformas de monitorização de equipamentos ativos numa rede é de extrema importância para qualquer administrador de sistemas. O Pplware tem vindo a explorar o Zabbix, e no último tutoril mostramos como podem ter esta plataforma a funcionar em pleno em menos de 5 minutos.

Hoje vamos começar por aprender como podemos facilmente começar a monitorizar um computador ou servidor.

O Zabbix é uma plataforma bastante completa para monitorização de equipamentos ativos de uma rede. Possui suporte para a maioria dos sistemas operativos: Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Mac OS, Windows, entre outros.

Como já referimos, uma das vantagens desta plataforma é a possibilidade de monitorizar máquinas sem a necessidade de agentes. No entanto, quando se pretende mais informação dos sistemas é necessária a instalação desses agentes.

Zabbix permite ter debaixo de olho um computador ou servidor

Para este exemplo, vamos usar a própria máquina onde temos o Zabbix instalado que é um Linux. Para começar temos de saber o endereço IP do sistema. No caso do Linux, podem usar o comando ip a para obter essa informação.

Já com a informação do IP da nossa máquina, podemos começar por registar a mesma no Zabbix.

Para tal acedemos à plataforma de gestão e, caso estejam a usar a appliance que indicamos no último artigo, as credenciais de acesso são Admin:zabbix. Dentro do Zabbix, devemos ir a Configuration > Hosts e depois no canto superior direito escolher a opção Create Host.

(Nota: Quando instalamos um Zabbix, a plataforma já traz a monitorização do próprio servidor. No entanto, a título de exemplo, vamos monitorizar essa mesma máquina).

Em seguida preencham os campos:

Host name: (com um nome para a máquina)

(com um nome para a máquina) Groups : Escolham um dos existentes ou criem um

: Escolham um dos existentes ou criem um Agent: Endereço IP da máquina

Nos Templates vamos escolher ICMP ping. O PING (Packet InterNet Groper) é um utilitário presente em quase todos os sistemas operativos que permite saber se uma determinada máquina remota está acessível ou não (descartando as firewalls). Além disso, esta ferramenta pode dar-nos também alguma informação sobre o próprio estado da rede (ex. latência, congestionamento, etc).

E está feito! Agora para ver o estado da sua máquina basta ir a Monitoring > Hosts e escolher Latest data do servidor que registamos.

Como estamos apenas a monitorizar o ping, temos apenas essa informação disponível. Como podem ver, a máquina está UP e é também fornecida informação sobre a latência.

E por hoje é tudo! Nos próximos tutoriais iremos aprender a usar novos templates, a criar grupos, a criar mapas de rede, a produzir relatórios, etc. Estejam atentos e partilhem sugestões ou dúvidas caso tenham.

