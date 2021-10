5 novas apps gratuitas para instalar no seu Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Novas apps gratuitas para Android

Eve

Eve ajuda as mulheres a controlar parâmetros como contraceção, ovulação e fertilidade, saber mais sobre sintomas do ciclo menstrual, e as tendências de saúde ao longo do tempo.

Além das informações básicas que outras apps já ajudam a interpretar, a Eve acrescenta informação sobte saúde sexual, menstrual e reprodutiva.

Homepage: Glow Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Textra SMS

Para quem pretende ter mais personalização na app de mensagens, a Textra SMS vem dar inúmeras alternativas. São inúmeros recursos, cores, personalização das bolhas de mensagens, ajustes dos emojis e muito mais.

Instale, teste e veja se é este o nível de personalização que procura para o seu Android.

Homepage: Delicious

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

ClipDrop

A app ClipDrop, disponível para Android, iOS, macOS e Windows, tem a capacidade de captar um objeto através da câmara do smartphone e enviá-lo para o PC ou para a cloud. Contudo, a particularidade é que o objeto é destacado do resto do ambiente onde está inserido, podendo ser colado e editado em qualquer software de edição de imagem.

Através de um algoritmo de inteligência artificial, a app é capaz de detetar na perfeição o objeto da imagem e recortar o seu fundo, tornando-o transparente.

Homepage: Init ML

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Mubert: AI Music Streaming

Mubert poderá ser a opção ideal para quem gosta de música eletrónica. Com vários géneros disponíveis, adapta-se a diferentes ambientes, momentos e estados de espírito. Segundo os programadores a Mubert usa tecnologia patenteada de inteligência artificial e um banco de dados de samples contribuídos por seus utilizadores para gerar as músicas e adaptar-se às suas preferências.

Homepage: MUBERT Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

BandLab: estúdio de música

A BandLab é uma das melhores plataformas gratuitas de gravação musical, com mais de 37 milhões de utilizadores em todo o mundo. Tem funcionalidades como mais de 330 instrumentos musicais MIDI, mais de 180 efeitos de voz, guitarra e baixo, repetidor, mixagem de vídeo, masterização, entre muitas outas.