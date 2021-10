A oferta de auscultadores baratos é cada vez maior. As opções sem fios com TWS são uma das melhores a considerar já que garantem uma qualidade de stereo mais real. Os earbuds Xiaodu Du Smart Buds são uma opção muito acessível, por cerca de 22 € e que respondem às exigências de muitos utilizadores.

Venha conhecer estes earbuds.

Os earbuds Xiaodu Du Smart Buds destacam-se desde logo por incluírem tecnologia TWS. O True Wireless Stereo, tal como o nome indica, garante uma reprodução de som em stereo mais real, pela forma como se ligam ao dispositivo, tal como mostra a imagem seguinte.

Para tal conta com Bluetooth 5.0 e ainda tem uma app dedicada, essencialmente para gestão de bateria.

Por falar em autonomia, a marca indica que com um carregamento os auscultadores proporcionam 4 horas de reprodução de música. A caixa que funciona também como powerbank permite carregá-los ainda mais três vezes. Assim, no total, a autonomia rondará as 16horas.

Uma particularidade interessante, é que estes auscultadores suportam gravação de som e respetivo armazenamento, além de transcrição em inglês, chinês e japonês.

Permitem ainda utilização durante chamadas com cancelamento de ruído, para que a experiência seja de maior qualidade. Contam com controladores táteis colocados na zona superior da haste. Estes permitem atender e recusar chamadas, e pausar ou reproduzir música.

Os Earbuds Du Smart Buds estão disponíveis por cerca de 22 €, em armazém espanhol, na cor branca.

Earbuds Du Smart Buds