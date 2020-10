ClipDrop – Uma app de Copy/Paste do mundo real para o virtual

O mundo real e o mundo virtual são cada vez mais um só e a realidade aumentada veio para intensificar ainda mais esta certeza. A app que hoje vos damos a conhecer, a ClipDrop, permite captar objetos do quotidiano e colá-los no mundo virtual.

Veja como funciona.

ClipDrop – o Copy/Paste do mundo real para o virtual

A app ClipDrop, disponível para Android, iOS, macOS e Windows, tem a capacidade de captar um objeto através da câmara do smartphone e enviá-lo para o PC ou para a cloud. Contudo, a particularidade é que o objeto é destacado do resto do ambiente onde está inserido, podendo ser colado e editado em qualquer software de edição de imagem.

Através de um algoritmo de inteligência artificial, a app é capaz de detetar na perfeição o objeto da imagem e recortar o seu fundo, tornando-o transparente.

O recurso é bastante recente, estando ainda a ser desenvolvido, mas funciona de uma forma muito boa, mesmo na captação de objetos com muitos elementos.

Como funciona?

Em primeiro lugar, é necessário fazer o download do ClipDrop para PC e smartphone (Android/iOS). Depois é necessário criar um registo e começar a captar.

Basta então apontar o smartphone para o objeto clicar em clip e esperar uns segundos. A imagem recortada surge no ecrã e depois é só guardar na cloud ou enviar diretamente para o PC.

Caso esteja a trabalhar com algum software compatível, a imagem poderá mesmo abrir dentro do software.

Além de poder, captar objetos, também reconhece texto e transforma-o em formato digital. É possível ainda captar simples fotos.

No PC, além de toda a edição, o recurso pode ser usado em imagens que já tenha guardadas no PC. Junto ao relógio, tanto no Windows como no Mac estará disponível um atalho para o recurso, podendo selecionar um objeto e retirar-lhe o fundo ou também recolher texto de uma imagem.

O ClipDrop é um serviço pago, mas antes de fazer o investimento, tem acesso a uma versão trial para perceber se é ou não realmente interessante para as suas necessidades. Custa 9,99 €/mês ou 39,99 €/ano.

ClipDrop