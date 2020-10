O regresso do Império Romano com Roman Empire Wars

Uma das épocas mais ricas da História da Humanidade e que tem dado tema a muitos jogos é a Época de florescimento do Império Romano pela Europa (e não só).

Em breve, o tema estará novamente na ribalta, quando Roman Empire Wars for lançado, relembrando toda a glória do Império Romano.

Em desenvolvimento pelos estúdios Emperor Games, encontra-se prestes a chegar um novo jogo de estratégia sobre o período de domínio do Império Romano, tanto na Europa como no resto do Mundo.

Roman Empire Wars é um RTS, no qual o jogador interpreta o papel de um novo Imperador que pega no Império, numa altura repleta de incertezas, ameaças e guerra.

Rodeado por nações inimigas, cabe ao jogador trazer de novo a glória e o poder ao Império Romano, nem que seja, à custa de novas conquistas e muitas mortes.

O jogo apresentará uma dinâmica de campanhas militares, nas quais os exércitos de Roma, travarão inúmeras batalhas por esse Mundo fora.

O jogo vai levar o combate um pouco a todo o lado e, inimigos não faltam. Gauleses, Hunos, Gregos, Espartanos serão algumas das nações bárbaras que iremos defrontar e com as quais lutaremos por novos territórios, tanto na Grécia, Cartago, Pérsia, Egipto, Reino Unido e resto da Europa.

O jogador terá, portanto, de criar e manter um exército forte e multi disciplinado que consiga levar a cabo e com sucesso essas várias campanhas militares. Dessa forma, e sendo um jogo de estratégia em tempo real, é crucial saber usar as unidades no momento e local corretos.

O jogo apresenta uma forte componente tática na medida que o posicionamento das tropas é importante, assim com as instruções que lhes damos, como, por exemplo, ordens de flanqueamento…

Sendo um RTS, as batalhas decorrem em tempo real, com centenas de soldados em combate. Serão batalhas épicas e inspiradas em combates reais da História do Império Romano.

Mas, não serão apenas os combates que serão inspirados na realidade. Também as várias unidades de combate (tanto romanas como dos inimigos) serão tentarão reproduzir ao máximo detalhe as que existiam na altura.

Espera-se que Roman Empire Wars venha a ser um jogo de estratégia épico e, quem gostou de Rome: Total War, por exemplo, terá aqui uma alternativa interessante.

Roman Empire Wars ainda não tem data concreta de lançamento e será comercializado para PC.