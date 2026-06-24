Rockstar confirma valor de GTA 6 e revela bónus para reservas antecipadas

A Rockstar Games acabou com uma das maiores dúvidas em torno de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ao divulgar oficialmente os preços das diferentes edições do jogo. Além disso, foram revelados detalhes sobre as reservas, conteúdos extra e a polémica ausência de uma verdadeira versão física.

Pré-carregamento disponível antes do lançamento do GTA 6

Depois de meses de especulação, a Rockstar confirmou que o GTA 6 terá um preço de 79,99 dólares na sua edição Standard. Já a edição Ultimate ficará disponível por 99,99 dólares.

O preço para a Europa ainda não foi revelado, mas de acordo com os preços praticados nos EUA, poderá custar 89,99€ e 109,99€, respetivamente, nestes lados.

As pré-reservas arrancam à meia-noite de 25 de junho para as versões destinadas à PlayStation 5 e às consolas Xbox Series X e Xbox Series S.

Quem optar pela compra digital poderá descarregar antecipadamente o jogo a partir de 12 de novembro. Desta forma, tudo ficará preparado para começar a jogar imediatamente no dia de lançamento, marcado para 19 de novembro.

No entanto, os jogadores que pretendiam adquirir uma cópia física poderão ficar desapontados. Embora exista uma edição apresentada em caixa, esta não inclui qualquer disco. No interior estará apenas um código para descarregar o jogo, permitindo igualmente o pré-carregamento a partir de 12 de novembro.

Conteúdos exclusivos para a edição Ultimate

Por mais 20 dólares, a edição Ultimate do GTA 6 oferece vários extras digitais espalhados ao longo da experiência de jogo. Entre os conteúdos adicionais encontram-se armas, veículos, peças de vestuário e tatuagens exclusivas para personalizar a aventura.

A Rockstar revelou ainda um incentivo adicional para quem efetuar a reserva ou adquirir o jogo antes de 20 de novembro. Estes jogadores receberão o pacote Vintage Vice City, uma homenagem ao clássico "GTA: Vice City" lançado em 2002.

O conjunto inclui um automóvel Vapid Stanier de 1955, uma garagem exclusiva, roupas e penteados inspirados nos anos 80, além de uma aparência especial para armas com cores pastel que remetem para a estética característica de Vice City.

Rockstar promete um lançamento histórico com o GTA 6

O anúncio foi acompanhado por várias imagens promocionais que destacam personagens como Jason e Lucia, bem como diferentes veículos, roupas, tatuagens e até um golfinho presente no mundo do jogo.

O elevado nível de detalhe visual e o realismo apresentados continuam a impressionar os fãs, e a reforçar a atmosfera urbana e decadente que marcou a série ao longo dos anos.

Apesar de ter sofrido dois adiamentos durante o desenvolvimento, o GTA 6 mantém agora o lançamento apontado para 19 de novembro. Recentemente, a própria Rockstar descreveu o projeto como o potencial "maior lançamento de videojogos da história".

Leia também: