Dica: Não perca nenhuma grande estreia na Netflix

Hoje é dia de uma grande estreia. La Casa de Papel está de regresso e há por aqui certamente alguns fãs da série que já devoraram este primeiro volume da parte 5. Entretanto, existem muitas novidades na calha que estão a deixar muitos utilizadores à espera.

Ora, para que não perca nenhuma das novidades, saiba como pode ser notificado sempre que estreia uma das suas séries favoritas ou alguma nova que esteja a gerar curiosidade na Netflix.

A app da Netflix permite ter no smartphone ou no tablet todo o conteúdo da plataforma disponível e acessível com grande qualidade. No entanto, são tantos os lançamentos que, por vezes, são esquecidas as datas de estreia.

Ainda hoje, caso ainda não se tenha apercebido, foi disponibilizado o primeiro volume da 5ª parte da tão aguardada La Casa De Papel.

Como definir lembretes das novas estreias?

Na app Netflix, poderá ver as datas de lançamento de uma série de televisão ou filme com a opção Lembrar-me. Se selecionar esta opção, será apresentada uma notificação na Netflix assim que o título estiver disponível. O título será também apresentado em A minha lista.

Portanto, ao abrir a app e selecionar o utilizador, será apresentada a lista de conteúdos em Início. No entanto, deverá selecionar a opção Brevemente. Será nesse menu que poderá ver todas as suas Notificações.

Mas o que mais importa é que terá disponível a lista de todos os novos lançamentos já previstos. A maioria já tem uma data associada, no entanto, algumas poderão ainda não surgir.

Seja como for, ao selecionar a opção "Lembrar-me", além de receber notificação no dia de estreia e outros conteúdos relacionados, como, por exemplo, o lançamento de um novo trailer, ainda poderá ter acesso aos conteúdos em "A minha lista".

