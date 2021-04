5 apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Tempo & Radar – Meteorologia e previsão do tempo

Com o tempo cada vez mais incerto é importante saber com o que contar para programar os seus dias ou mesmo as próximas férias. Uma boa app de meteorologia fará a diferença.

A Tempo & Radar é uma solução bastante completa, com um widget dedicado.

Homepage: WetterOnline GmbH

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

PictureThis

Conhecer uma planta, saber como tratar dela, perceber onde deve ser colocada em casa e mesmo identificar se é ou tóxica para animais não é tarefa fácil. São precisos muitos testes, falar com pessoas mais entendidas na temática e perder muito tempo com pesquisas.

Com a app PictureThis poderá obter muitas informações através de uma simples foto e comunicar com pessoas especializadas no tema para resolver algum problema identificado.

Homepage: Glority LLC

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Fastic – App de Jejum

Sem descurar a consulta de um profissional de saúde, o jejum intermitente é prática para muitas pessoas que querem melhorar a sua condição física. Esta app pode ser uma ajuda para quem tem este tipo de regime recomendado por um profissional.

Além de temporizador de jejum, faz um acompanhamento da evolução do estado corporal, lembra de beber água, inclui receitas, exercícios e muito mais.

Homepage: Fastic GmbH

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Wombo: Make your selfies sing

Wombo é uma das apps mais inúteis que pode ter instalada, mas a verdade é que lhe vai valer umas boas gargalhadas. A sua selfie ou uma cara numa foto da sua galeria vai ganhar vida e interpretar com muita expressividade uma das dezenas de músicas da playlist.

Faça o teste e partilhe com os seus amigos o resultado.

Homepage: Wombo Studios Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

KineMaster

KineMaster é um editor de vídeo tem ferramentas poderosas que são fáceis de usar, como camadas de vídeo, modos de mesclagem, traduções, chroma key, controle de velocidade, transições, legendas, efeitos especiais, e muito mais!

A app é gratuita durante 7 dias. Depois desse período terá que pagar uma mensalidade 5,99 € ou uma anuidade de 35,99 €.

Homepage: KineMaster

Preço: Gratuito por 7 dias

Pontuação: 4,4 Estrelas

Conheça ainda: