OMS diz não ter dados para recomendar mudança de vacinas entre doses

A OMS já revelou a sua posição no que diz respeito à mudança de vacinas entre doses. Com os planos de vacinação a decorrerem à escala mundial, têm surgido problema com a vacina da AstraZeneca. Depois de um período em que foi suspensa em vários países europeus, a vacina da AstraZeneca volta a ficar suspensa em alguns países e em outros, como é o caso de Portugal, ajustou-se a faixa etária.

Com estas alterações, surge a questão se as pessoas podem tomar diferentes vacinas entre doses. A OMS diz não ter dados para recomendar tal “mudança”.

Especialistas da OMS não têm dados neste momento…

A Organização Mundial de Saúde afirmou esta sexta-feira não poder fazer uma recomendação sobre a mudança do tipo de vacina da COVID-19 entre doses, como a França pretende fazer para menores de 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca, revela a Lusa.

Segundo Margaret Harris, da OMS…

Não há dados adequados para dizer que isso deva ser feito” e, portanto, os especialistas da organização concluíram “que não podem recomendar, neste momento, a troca da vacina”

Segundo lembrou, esta foi a posição adotada pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) sobre vacinação em fevereiro, quando publicou as suas recomendações sobre a vacina para a COVID-19 da AstraZeneca antes das informações sobre uma possível ligação entre este fármaco e o aparecimento de efeitos secundários muito raros.

Recentemente o regulador francês da saúde anunciou que os menores de 55 anos a quem foi administrada uma primeira dose de vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca receberão outra vacina, da Pfizer ou da Moderna, na segunda dose.

De referir que Portugal suspendeu ontem a vacina da AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos depois do anúncio da Agência Europeia de Medicamentos. A vacinação do pessoal docente e não docente também foi adiado uma semana.

O coordenador da Task Force da vacinação, anunciou o adiamento de uma semana para a vacinação do pessoal docente e não docente, para o fim de semana de 24 e 25 de abril.