10 Apps para manter a mente sã e o corpo em forma

Sabemos que a sua rotina diária está, necessariamente, alterada. Estar em casa com o frigorífico repleto ali à mão é uma combinação explosiva para o organismo! Por isso o sedentarismo não pode ser opção por estes dias. Entre os seus compromissos no teletrabalho e a atenção que tem de dedicar aos seus filhos faça os possíveis para incluir na sua rotina uma hora (ou mais) de treino diário. A solo ou com a família o importante é exercitar-se.

Por esta razão fizemos uma seleção de apps para smartphone ou tablet com os quais é possível a prática de exercícios, para o ajudar a manter a mente sã e o corpo em forma!

Na ausência de profissionais que nos podem ajudar a exercitar a nossa mente e corpo, nada melhor que uma app. Nas lojas de apps para Android e iOS existem várias e com diferentes propósitos. Conheçam as sugestões de apps que temos para hoje. Be strong!

Lista de apps para treino físico e mental

Devido ao atual surto, está proibido aglomerados de pessoas, inclusive em estúdios de ioga e outros espaços de fitness. No entanto, são momentos como estes que vivemos que causam stress e ansiedade. Não havendo forma de praticar Yoga em conjunto, podem sempre instalar algumas apps, como, por exemplo, a app Down Dog. De referir que a versão Premium está gratuita até 1 de junho, experimentem.

Esta app promete-lhe um corpo saudável em apenas 7 minutos de exercício diário. O desafio não é simples por conta da intensidade do treino, mas queima todas as calorias extras. Será que está à altura deste desafio? Instale a app e comece já a treinar.

Exercícios curtos e completos para exercitar todos os músculos! Esta app tem um valor de 4,99euros, apesar de existirem algumas promoções durante estes dias de quarentena.

A Nike é uma das principais marcas na área do desporto, especialmente ao nível dos equipamentos, mas tem também algumas apps interessantes. Uma dessas apps em destaque é a Nike+ Run Club, que funciona como um parceiro de corrida, oferecendo um conjunto vasto de funcionalidades e até tem um treinador incluído.

A app de exercícios da Adidas é totalmente gratuita e foi criada para ser um guia para corridas, mas rapidamente se transformou num personal-trainer-de-bolso. O arquivo contém 400 atividades de força e flexibilidade que podem ser praticadas em qualquer lugar.

Um dos exercícios mais procurado por quem treina em casa são os exercícios que possibilitam exercitar abdominais, mas é preciso um guia para saber se está a trabalhar estes músculos corretamente. Este app gratuito conta os seus abdominais de acordo com os seus movimentos enquanto o liberta para se concentrar na postura.

Desacelere o corpo e a mente com esta app fácil de usar e ótimo para iniciantes no universo Yoga. Com vídeos explicando todas as posições, é possível repeti-las até à perfeição.

Tem apenas 10 minutos para treinar? Ou mesmo só 5 minutinhos? Com esta app, o utilizador escolhe o período que tem disponível e o aplicativo sugere uma série de exercícios aeróbicos (pulos, corrida, entre outras ideias) para o fazer suar nesses breves minutos livres entre um compromisso e outro.

O Peloton é conhecido pelos seus equipamentos de ginástica sofisticados, mas esta app oferece uma série de diferentes exercícios de áudio e vídeo que podemos realizar em casa. A empresa oferece uma avaliação gratuita de 90 dias para novos utilizadores.

A prática de meditação pode reduzir o stress e a ansiedade, pelo que não há melhor momento para começar do que agora! O Headspace disponibilizou várias coleções de meditação gratuitas. E se for um profissional de saúde pode obter uma assinatura completa gratuitamente.

E são estas algumas das apps que o podem ajudar a sentir-se bem! Como viram, há apps para exercício físico, para meditação, para combate à ansiedade. O Pplware agradece à iservices a sugestão destas apps para os leitores do Pplware.