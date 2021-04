Telefone da Google: Gravação de chamadas automática para números desconhecidos

A Google trouxe à sua app Telefone, já no ano passado, a possibilidade de alguns utilizadores gravarem as suas conversas. Este é um recurso que ainda não está disponível para todos os utilizadores da app, mas que já muitos podem usufruir.

Uma atualização recente, revela que é possível gravar chamadas de forma automática para números desconhecidos.

Depois de trazer o suporte para gravação de chamadas para a sua app Telefone para smartphones Xiaomi e para alguns Nokia, a Google encontra-se a melhorar o recurso e a oferecer-lhe mais funcionalidades.

A gravação de chamadas diretamente da app Telefone Google

Em janeiro passado já se tinha descoberto através da análise ao código da app que estaria para chegar a possibilidade de gravação de chamadas de forma automática. Agora parece que já está a chegar a alguns utilizadores.

Um utilizador de um Xiaomi Mi A3 reportou através da sua conta do Twitter esta novidade. Basicamente, surge a opção “Always record” no menu associado à gravação de chamadas. Ativado este recurso, as chamadas de números não gravados no smartphone serão então gravadas automaticamente.

Google livra-se das responsabilidades

Ao confirmar a opção de gravação automática, o utilizador é responsável pela gravação e por cumprir a lei associada a tal processo.

Você ou a outra pessoa na chamada podem estar num lugar que exija que todos consintam a gravação gravados. Todos serão notificados com antecedência de que a chamada está a ser gravada. Depende de si seguir as leis sobre a gravação de conversas. As gravações são armazenadas apenas no seu telefone.

Além desta opção, o utilizador ainda pode selecionar os números para os quais pretende que as gravações seja feitas automaticamente.

Caso não tenha ainda esta funcionalidade disponível, poderá testar uma destas apps disponíveis na Play Store.