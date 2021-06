WhatsApp diz que as contas em breve poderão ser usadas em quatro dispositivos

Uma das lacunas do WhatsApp é mesmo a falta de aplicação para o iPad. O tablet da Apple para usar o WhatsApp tem de ser via browser, o que, atualmente, já não faz qualquer sentido, sendo esta rede social uma ferramenta de trabalho para milhões de utilizadores. No entanto, esta realidade poderá mudar em breve.

Segundo informações do WhatsApp, está conformado que brevemente haverá suporte para mais dispositivos, incluindo o iPad. Este suporte entrará em beta pública nos próximos meses.

3 grandes novidades para o WhatsApp a caminho

O WhatsApp confirmou que o seu suposto suporte a vários dispositivos entrará em beta público nos próximos meses. Assim, os utilizadores irão conseguir, com a sua conta, utilizar a mesma no máximo em quatro dispositivos vinculados.

Os novos recursos “view once” e “disappearing mode” (traduzido à letra como visualização única e modo de desaparecimento), também foram anunciados oficialmente. A notícia veio numa entrevista entre a WABetaInfo e o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e o chefe do WhatsApp, Will Cathcart.

No que toca à novidade para iPad, Cathcart não foi tão taxativo. Segundo ele, o WhatsApp tem em desenvolvimento o suporte a vários dispositivos que tornará o WhatsApp no ​​iPad uma possibilidade.

“view once”… é ver e desaparecer

Além do suporte para vários dispositivos, Zuckerberg também confirmou que o WhatsApp está a adicionar um novo recurso, o “view once”, que permitirá aos utilizadores enviar conteúdo que desaparece após ser visualizado.

O serviço também está a expandir o seu recurso de desaparecimento de mensagens, que atualmente permite que as mensagens sejam excluídas após um determinado período de tempo. No futuro, um novo “modo de desaparecimento” permitirá que o utilizador ative as mensagens que desaparecem em todas as conversas.

O CEO do Facebook confirmou que o recurso de vários dispositivos não comprometerá a criptografia de ponta a ponta que o WhatsApp oferece para mensagens enviadas entre indivíduos.

Ainda será criptografado de ponta a ponta. Tem sido um grande desafio técnico fazer com que todas as suas mensagens e conteúdo sejam sincronizados corretamente entre os dispositivos, mesmo quando a bateria do telefone acaba, mas nós resolvemos isso e estamos ansiosos para lançá-lo em breve!

Escreveu Zuckerberg.

As datas não foram avançadas para nenhuma destas novidades. Sabe-se que entrarão em teste nos próximos meses, mas não se sabe se há um timing de lançamento público.

Com o suporte a vários dispositivos, a WABetaInfo também relatou que o WhatsApp trabalha num novo recurso de backups das conversas criptografados e protegidos por palavra-passe que pode finalmente permitir que os utilizadores transfiram os seus históricos das conversas entre dispositivos iOS e Android.

