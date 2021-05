WhatsApp para iOS vai trazer o modo de desaparecimento para aumentar a privacidade

O WhatsApp tem estado debaixo de fogo por causas relacionadas com a privacidade. Aliás, este é um ponto que pode mesmo ser complexo na relação entre os seus utilizadores e mesmo com as autoridades europeias. Mas a rede social traz novidades. Segundo as imagens publicadas pelo WABetaInfo, o WhatsApp está a desenvolver um “Modo de Desaparecimento”. Na verdade, é uma espécie de modo de auto-exclusão que irá apagar automaticamente as mensagens depois destas terem sido lidas.

Os exemplos mostram este recurso em estado beta para o iOS, mas deverá ser um recurso transversal.

WhatsApp Modo Desaparecer vai excluir de imediato o texto da conversa

O WhatsApp para iOS está a desenvolver um modo de desaparecimento (disappearing mode) para se concentrar na privacidade. Este recurso ainda não está disponível para o público, mas WABetaInfo deu-nos uma primeira amostra desta função.

De acordo com o site, quando o utilizador ativar o Modo de Desaparecimento, as novas conversas serão iniciadas com mensagens de desaparecimento ativadas. Então, para quem presa a privacidade, este modo desaparecimento de mensagens é um recurso a ter em consideração.

O utilizador poderá ativar o mesmo dentro das definições do contacto ou de um grupo. Contudo, também pode ser ativado manualmente quando um contacto iniciar uma nova conversa. Portanto, pode ser ativado nativamente para um contacto ou, se necessário, no momento da conversa pode ser ativado manualmente na hora.

Quando este recurso for lançado ele estará em Definições > Conta > Privacidade.

Este modo, possivelmente, vem tentar combater as conversas que não deveriam acontecer e ficam no histórico dos intervenientes. Posteriormente, conforme já foi visto em inúmeros casos, essas conversas são expostas ao público.

Conversas sem rasto? Porque razão não se pode manter a conversa?

Assim, este recurso permitirá que o histórico da conversa seja apagada depois do utilizador ler a mensagem. Este novo recurso parece ser uma tentativa para o Facebook mostrar que está de facto a trabalhar no interesse do utilizador quando o assunto é a privacidade. Isto depois do que temos visto no braço de ferro que a gigante das redes sociais tem trabalhado com os seus utilizadores e as novas regras que o WhatsApp quer impor para a sua utilização.

Aliás, ainda paira a ameaça que quem não aceitar as regras poderá ver a sua conta desativada. Para já, conforme foi visto para o WhatsApp Brasil, está tudo em espera, mas…. vamos ver num futuro o que decidem os responsáveis pela plataforma de conversa.

Quanto a esta nova função, ela estará disponível para iOS e Android numa próxima atualização, embora que não há ainda datas para o lançamento público.

