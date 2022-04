Twitter: utilizador condenado a 150h de trabalho comunitário devido a posts ofensivos

As redes sociais existem para diversos propósitos, sendo que os principais são a partilha de informações, o contacto com várias pessoas e também a divulgação de notícias e comentários de diversos assuntos. No entanto, como bem sabemos, há quem utilize estes espaços para fins menos adequados, especialmente para tecer apreciações menos benéficas e no limite do bom senso.

Neste sentido, as últimas notícias indicam que um utilizador do Reino Unido foi agora condenado a 150 horas de trabalho comunitário depois de partilhar tweets com comentários ofensivos, nomeadamente acerca de um oficial do Exército Britânico no dia seguinte à sua morte.

Condenado por posts ofensivos no Twitter

Se é uma daquelas pessoas que escreve tudo o que pensa na sua conta de alguma rede social, talvez seja melhor rever essa conduta. Isto porque o utilizador do Twitter Joseph Kelly, de 36 anos, foi agora condenado no Reino Unido a prestar 150 horas de trabalho comunitário depois de publicar um tweet considerado como "grosseiramente ofensivo" acerca do Capitão Sir Tom Moore, um oficial do Exército Britânico que conseguiu arrecadar dinheiro para o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido), durante a pandemia da COVID-19.

Sir Tom Moore tornou-se popular sobretudo depois de percorrer o seu jardim 100 vezes antes do seu 100ª aniversário para angariar essa ajuda monetária. Depois disso, o oficial foi pessoalmente condecorado com a medalha de Knight Bachelor pela Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor.

Mas, um dia apenas após a morte de Sir Tom Moore, a 3 de fevereiro de 2021, Joseph Kelly escreveu no seu Twitter “the only good Brit soldier is a deed one, burn auld fella buuuuurn” o que significa algo como "o único bom soldado britânico é um soldado de ação, queima velho, queima".

Após este tweet, o utilizador foi condenado em fevereiro do ano passado e ainda esteve perto de apanhar uma pena de prisão. No entanto, tal como avança o The National, Joseph foi condenado nesta quarta-feira (30) a 150 horas de trabalho comunitário não remunerado, para além de 18 meses de supervisão. A defesa do acusado argumentou que este tinha pouco seguidores no Twitter, estava bêbado quando escreveu a publicação e também tentou apagar o tweet cerca de 20 minutos após o publicar.

O advogado de Joseph, Tony Callahan, referiu que "Ele concorda que esteve errado. Não previu o que iria acontecer. O nível de crime foi um post devido à embriaguez, num momento em que estava a passar por problemas emocionais, dos quais se arrependeu e apagou o tweet quase imediatamente".