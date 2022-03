Não ateste já! Combustíveis podem baixar cerca de 10 cêntimos

O preço dos combustíveis continua a ser um dos temas fortes da atualidade. Dependente do preço do petróleo, tanto a gasolina como o gasóleo têm batido recordes que obviamente causam impacto direto no bolso dos portugueses.

Com a queda do preço do petróleo registada hoje, há probabilidade de descida do preço dos combustíveis na próxima semana.

Combustíveis: Gasóleo pode baixar 10 cêntimos e gasolina três cêntimos

O gasóleo pode cair cerca de dez cêntimos, a gasolina cerca de três, na próxima segunda-feira. São estas as contas, no dia em que a cotação internacional do petróleo caía cerca de 4,5%, depois das notícias de reforço de fornecimento desta matéria-prima pelos Estados Unidos, revela a CNN Portugal.

De referir que o Presidente dos Estados Unidos (EUA) ordenou a libertação de um milhão de barris de petróleo por dia da reserva estratégica do país, durante seis meses, numa tentativa de controlar os preços da energia, anunciou hoje a Casa Branca.

Segundo a mesma nota, citada pela Associated Press (AP), Joe Biden também pedirá ao Congresso que imponha penalizações financeiras às empresas de petróleo e gás que arrendam terras públicas, mas não estão a produzir. Adicionalmente, o Presidente norte-americano pretende invocar a Lei de Produção de Defesa para incentivar a exploração de minerais críticos para baterias usadas em veículos elétricos.

No que diz respeito ao preço dos combustíveis, a próxima segunda-feira será a quinta desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tendo as quatro anteriores sido marcadas por fortes variações, três de forte subida, uma de descida. A próxima será, muito provavelmente, também de descida.

O preço do barril de Brent está, atualmente, nos 180,71€, o que representa uma descida de 7,2 por cento quando comparado com o preço médio da semana passada.

Desde o início da guerra que o preço médio do gasóleo simples subiu 21 por cento enquanto que o da gasolina simples 85 aumentou 12,3 por cento.