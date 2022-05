Twitter: Governos e empresas poderão ter que pagar para usar a rede social

A rede social Twitter vai mudar. Com a compra certa ou não por parte de Elon Musk, a verdade é que com os últimos acontecimentos, este lugar nunca mais será o mesmo. As contas premium serão uma realidade em breve, mas poderá ir mais longe.

O magnata norte-americano sugere que governos e empresas paguem para usar a rede social.

Uma rede social paga... mas só para alguns

As ideias que Elon Musk tem desenhadas para a sua futura rede social tem vindo a ser partilhadas ao longo destes últimos dias. Na verdade, ao longo dos anos, já que nunca se sentiu retraído em partilhar as suas opiniões sobre aquilo que deveria ser o Twitter.

A grande ideia passa por torná-la num lugar onde exista uma verdadeira liberdade de expressão, o que já fez com que muitas pessoas abandonassem a rede e tantas outras criassem novas contas... ou serão bots?

No entanto, há mais uma ideia que merece destaque e que, uma vez mais chegou ao mundo através de um tweet, feito pelo dono da Tesla. Elon Musk sugere que os governos e empresas sejam cobradas para poderem usar a rede.

Não se trata de criar um serviço premium que traz mais funcionalidades aos utilizadores. Aquilo que sugere Musk é que empresas e entidades governamentais paguem para usar a rede de forma generalizada.

Elon Musk vs. Twitter

Aliás, esta já foi uma das ideias partilhadas com os investidores aquando das negociações para o financiamento da compra do Twitter, segundo revelou a Reuters no final do mês passado.

O intuito seria apenas o de arrecadar dinheiro, uma vez que esta ideia até parece ser contraditória face aos objetivos de tornar a rede num local de liberdade de expressão. Além disso, o preço a cobrar parece ser difícil de avaliar, pagariam empresas e governos por igual? Seriam as empresas de grandes dimensões cobradas com o mesmo valor que uma micro empresa? As contas não parecem ser fáceis de fazer, mas esta pode, no fundo, ser apenas mais uma das ideias atiradas ao ar por Elon Musk.