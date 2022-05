Volkswagen vai integrar chips da Qualcomm no seu software de condução autónoma

Com os carros a tornarem-se cada vez mais tecnológicos e eletrificados, as marcas do mercado automóvel têm agora a nova tarefa de sondar e analisar o setor da indústria de componentes de forma a determinarem quais os chips que melhor podem servir os projetos desenhados para os automóveis do futuro.

Como tal, agora a Volkswagen referiu que vai integrar os chips da norte-americana Qualcomm nos seus projetos de software para a condução autónoma.

Chips Qualcomm para a condução autónoma da Volkswagen

A empresa Cariad, da Volkswagen, referiu nesta terça-feira (3) que vai adquirir os chips da fabricante Qualcomm para desenvolver software de condução autónoma, que é o foco da marca alemã para o futuro.

Segundo avança a agência Reuters, a fabricante norte-americana de chips vai então fornecer SoCs para a plataforma Cariad como forma de possibilitar a condução autónoma até aos padrões de nível 4. Neste nível, o carro pode gerir e lidar com todos os aspetos da condução na grande parte das circunstâncias, sem a necessidade de intervenção humana.

O CEO da Volkswagen, Herbert Diess, referiu na sua conta da rede social LinkedIn que:

Teremos system-on-chips (SoCs) projetados para permitir funções de direção assistida e automatizada até ao nível 4 da Qualcomm, especialista em design de chips com mais de 140.000 patentes. Os chips do portfólio Snapdragon Ride da Qualcomm serão usados ​​em todos os veículos do Grupo com a geração unificada do Cariad Software a partir de meados desta década.

O executivo referiu também que a Volkswagen, que é a maior montadora automóvel da Europa, vai também expandir a sua parceria com a MobileEye da Intel, estando mesmo já em negociações nesse sentido.

Na sua publicação, Diess ainda deixou uma nota relativamente aos relatórios que indicam atrasos na Cariad. Segundo o CEO da empresa, serão necessários dois ciclos de vida para realizar o projeto e frisa que "gostaria de dizer aos críticos dentro do grupo que: é melhor trabalhar juntos no crescimento do que apenas reclamar".