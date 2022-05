PureVPN traz força das chaves de encriptação quantum-resistentes para as massas, mas o que é? Quando os computadores quânticos se tornarem acessíveis e comercialmente disponíveis, a privacidade e segurança digitais, como as conhecemos, chegarão ao fim. Governos, cientistas, peritos da indústria e empresas tecnológicas trabalham em soluções que nos ajudarão a sobreviver a um mundo pós-quântico.

Ora a PureVPN, empresa de cibersegurança, parece ter decifrado o código. O fornecedor de serviços VPN premium anunciou a introdução da sua mais recente funcionalidade, Quantum-Resistant Encryption Keys no seu protocolo OpenVPN, em parceria com a Quantinuum, a maior empresa de computação quântica integrada do mundo.

O que são chaves de encriptação quantum-resistentes?

"A tecnologia revolucionária representa o compromisso da PureVPN com a privacidade e o avanço tecnológico na era da informação, e aborda os desafios colocados pela ameaça emergente da computação quântica. As chaves de encriptação quuantum-resistentes foram particularmente concebidas para resistir a ataques de hacking de computadores quânticos, ao mesmo tempo que proporcionam uma segurança sem paralelo no ambiente atual",

Afirmou a empresa num comunicado de imprensa.

Logo, de forma a compreender o significado desta mudança, pintamos um quadro do que os computadores quânticos conseguem fazer e como estão preparados para mudar o mundo.

Assim, os computadores quânticos terão a capacidade de resolver problemas que levariam anos e anos numa questão de horas. Acredita-se que eles superam mesmo o supercomputador mais poderoso que existe nos dias de hoje, o que significa que todos os nossos acuais protocolos de encriptação serão provavelmente obsoletos no futuro.

A importância dos protocolos de encriptação

Do mesmo modo e pese que não seja algo em que se pense todos os dias, o mundo funciona com a ajuda da encriptação e tem-no feito durante anos. Nesse sentido, governos, a economia global, diplomacia, transportes, saúde - todos dependem da encriptação. Os computadores quânticos irão sem dúvida ajudar no avanço destes sectores, mas e se eles caírem nas mãos de alguns malfeitores?

"De acordo com um estudo da Dimensional Research, dois terços dos inquiridos (líderes e peritos em cibersegurança) concluíram que os atuais protocolos de encriptação não têm qualquer hipótese contra os hackers que utilizam um computador quântico", de acordo com a PureVPN.

Se utilizar as chaves de encriptação Quântica resistentes da PureVPN, pode obter:

Canais de comunicação seguros, Aumentar a privacidade e o anonimato em todos os dispositivos, Aumentar a segurança do trabalho remoto, Desfrute de transações bancárias em linha e criptográficas mais seguras, Proteger as instalações em linha da vigilância ilegal.

De antemão, a funcionalidade aqui discutida será inicialmente implementada em alguns países como:

EUA,

Reino Unido,

Austrália,

Canadá,

Alemanha e

Holanda

Não obstante, em todos estes países com a nova tecnologia ficam disponíveis para usufruir em aplicações Windows, Mac, iOS e Android.

Na verdade, a PureVPN está empenhada em proporcionar segurança digital, ao mesmo tempo que se assegura que os seus utilizadores tenham a experiência mais segura e sem descontinuidades online.

Em resuno, o serviço VPN da marca continua a servir os seus mais de 3 milhões de clientes, contando com mais de 6500 servidores em mais de 78 países e uma largura de banda de rede até 20 Gbit.