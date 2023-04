Twitter é agora Titter. O que se passou na cabeça de Musk?

Elon Musk mandou pintar o 'w' no reclamo do Twitter na sua sede em San Francisco. O nome ficou "Titter". Musk não gostou da intromissão do senhorio do prédio. O proprietário do edifício disse à empresa que o sinal era legalmente obrigado a ser lido como "Twitter". Mas, afinal, quem manda no "letreiro"?

Afinal, quem manda no letreiro?

Elon Musk parece realmente querer que a placa do lado de fora da sede do Twitter em San Francisco diga "Titter" - e um desejo é uma ordem. Num tweet no domingo, o CEO da rede social postou uma foto da placa com o "w" pintado de branco para se misturar com o fundo.

Musk escreveu na sua legenda: "O nosso senhorio em SF HQ diz que somos legalmente obrigados a manter o sinal como Twitter e não podemos remover 'w', então pintamos a cor de fundo. Problema resolvido!"

A ideia de Musk para mudar o sinal "Twitter" para "Titter" parece estar em andamento há alguns dias, de acordo com as fotos do prédio enviadas à plataforma por vários utilizadores do Twitter.

Na quinta-feira passada, um utilizador do Twitter, o programador William LeGate, twittou uma foto da placa, que tinha o "w" tapado.

Elon Musk, numa notável demonstração de maturidade, removeu o 'w' do logotipo do Twitter fora da sua sede em São Francisco.

Escreveu o programador na sua publicação.

Questionado sobre esta polémica, o proprietário do prédio, SRI Nine Market Square LLC, ainda não se manifestou, não referiu ainda qual a razão do senhoria estar contra esta alteração no reclamo da empresa de Elon Musk.

É verdade que o CEO do rede social fez várias mudanças drásticas na sede da empresa em San Francisco desde que assumiu a rede social. Em janeiro, Musk tentou vender centenas de coisas do escritório para aumentar a receita do Twitter, como utensílios de cozinha, esculturas do Twitter, móveis e até plantas de escritório.

Segundo refere a Insider, em dezembro, o Twitter cortou os serviços de limpeza e manutenção na sede, obrigando os funcionários a trazerem o seu próprio papel higiénico para o escritório, além de outras ações.

Qual a razão desta atitude do senhorio?

Os desentendimentos sobre a placa do Twitter são os mais recentes na disputa de longa data que Musk teve com o proprietário do prédio, SRI Nine Market Square LLC. O proprietário processou o Twitter de propriedade de Musk em janeiro. O processo acusou o Twitter de não pagar a renda de cerca de 3,4 milhões de dólares por mês em dezembro e janeiro pelas instalações da sede em Market Street.

As relações não serão as melhores e os proprietários do prédio parecem não querer grande conversa com o dono da rede social.

Musk, mexe aqui, mexe ali e até o logótipo já mexeu, tirando o pássaro e colocando a imagem a cara do pequeno Kabosu, o Shiba Inu da Dogecoin na página da rede online. Claro, o valor da criptomoeda disparou depois da mudança.