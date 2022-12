Twitter diz que os assinantes do Blue recebem agora ‘prioridade nas conversas’

O Twitter atualizou a sua lista de funcionalidades para o Twitter Blue, dizendo que os assinantes que pagam mensalmente pelo serviço receberão agora "prioridade nas conversas" e a possibilidade de carregar vídeos até 60 minutos de duração.

Elon Musk prometeu há muito tempo que os utilizadores assinantes serão mais visíveis na app - as páginas de apoio da empresa dizem agora que isso está a acontecer.

Elon Musk, CEO do Twitter, prometeu tornar os utilizadores do Twitter Blue mais visíveis na app. Em Novembro, disse que os assinantes teriam "prioridade nas respostas, menções e pesquisa, o que é essencial para acabar com o spam/scam", e no início deste mês a empresa repetiu esta promessa, dizendo que Twitter Blue oferecerá "prioridade na pesquisa, menções, e respostas".

Uma atualização da página de apoio da empresa sobre o Twitter Blue diz que estas respostas prioritárias estão agora em vigor, embora não faça referência à prioridade na pesquisa ou nas menções. A empresa não oferece detalhes sobre como a funcionalidade funciona, dizendo apenas: "Esta funcionalidade dá prioridade às suas respostas em tweets com os quais interage".

No entanto, presumivelmente, significa que ao responder a um tweet, o Twitter irá agora ponderar se o utilizador paga ou não o Blue juntamente com outros fatores, como a altura em que o tweet foi tweetado e a sua popularidade. No início deste mês, o apoio ao Twitter disse que a funcionalidade se destinava a "diminuir a visibilidade de esquemas, spam e bots", embora alguns tenham receado que o pagamento da prioridade pudesse também dar aos maus utilizadores uma forma fácil de impulsionar as suas mensagens.

Vídeos mais longos no Twitter Blue

Para além das respostas prioritárias, os assinantes do Twitter Blue podem agora carregar vídeos com até 60 minutos de duração, 2GB de tamanho, e resolução de 1080p. Esta funcionalidade só está disponível através da web, e o Twitter avisa numa página de apoio que poderá ter de modificar "a resolução e a taxa de bits do vídeo original, enquanto o streaming se baseia na velocidade e estabilidade da ligação à internet do espectador".

Outras características existentes para os assinantes do Blue incluem pastas de favoritos, e uma interface de leitura para threads longas. O Twitter também adicionou recentemente contagens de visualização aos tweets para todos os utilizadores.

Leia também...