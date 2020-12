Twitter comprou uma aplicação que aproxima ainda mais os utilizadores

Apesar de não ser a rede social mais usada, reúne em si muitos utilizadores que procuram no Twitter, o que nas demais não encontram. Um espaço onde é possível partilhar atualizações permanentes e onde existe um fluxo de opinião muito grande.

Agora, o Twitter comprou a Squad, uma aplicação que permite que os utilizadores falem entre si, através de chamada de vídeo… mas não só.

Squad para maior interação no Twitter

O Twitter possui uma forma bastante particular de garantir a interação entre os seus utilizadores. Assim sendo, funciona à base de pequenos textos e consequentes respostas, bem como partilha de imagens, vídeos e, principalmente, opiniões.

Agora, a fim de garantir uma nova forma de interação, a rede social comprou a Squad, uma aplicação que permite fazer chamadas de vídeo com amigos, bem como partilhas de ecrã. Dessa forma, garante uma aproximação maior entre os utilizadores.

Conforme explica Ilya Brown, vice-presidente de produto do Twitter, este investimento vai “trazer novas formas para as pessoas para interagirem, se expressarem e se juntarem à conversa pública.”

Aliás, a vice-presidente considera que as pessoas comunicam de forma interativa, através de áudio e vídeo, e o Twitter está agora a fornecer essas ferramentas.

Novas formas de unir os utilizadores

Como foi referido, o Twitter é uma rede social ligeiramente diferente das demais, por possuir uma forma direta e simples de partilhar atualizações em texto, bem como pela fluidez com que os assuntos circulam pela rede social.

Assim, tem vindo a explorar outras e novas formas de aumentar a sua oferta, não se deixando ficar apenas pelos Tweets. Aliás, recentemente introduziu os Fleets, publicações momentâneas, inspiradas naquelas que o Snapchat introduziu e que ganharam força no Instagram.

Com esta nova aquisição, a rede social estará mais perto de garantir a proximidade que tem vindo a procurar.

De acordo com um aviso deixado no site da Squad, a aplicação será encerrada no sábado, dia 12 de dezembro.

