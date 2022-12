Twitch implementa o ‘Shield Mode’ para proteger streamers do ódio

A Twitch anunciou que está a implementar uma nova característica de segurança que pode parecer familiar aos streamers que lutaram contra os ataques de ódio que transbordavam na plataforma no ano passado. Chamado 'Shield Mode', esta nova funcionalidade ativa um bloqueio de emergência na stream de um criador.

Quando o 'Shield Mode' é ativado, os streamers podem selecionar medidas de segurança de emergência, tais como a proibição de escrever no chat caso seja a primeira vez.

O 'Shield Mode' é um pouco diferente das nossas outras ferramentas de segurança. Enquanto introduz algumas capacidades inteiramente novas... o seu verdadeiro poder vem da forma como combina e eleva os níveis das ferramentas de segurança existentes num só local.

Disse a Twitch, no anúncio.

O 'Shield Mode' parece semelhante ao "botão de pânico" desenvolvido pela comunidade, que foi concebido para combater a onda de ataques de ódio que teve lugar no ano passado. Com o 'Shield Mode', os streamers e os seus moderadores podem escolher configurações que irão banir os haters usando uma palavra ou frase específica, ou proibir os espectadores de falar caso seja a primeira vez. Depois, quando a onda terminar, o 'Shield Mode' pode ser desativado, devolvendo a stream às suas definições anteriores.

Twitch acredita que o 'Shield Mode' diminuirá o ódio aos streamers

Uma das características interessantes no anúncio da Twitch é que reconhece e chama a atenção para o stress que os streamers enfrentam quando se trata de segurança na plataforma. As atuais ferramentas de segurança da Twitch são ótimas para proteger os criadores de ataques maliciosos como ódio ou spam, mas têm um efeito adverso na capacidade de crescimento de um canal.

A Twitch diz que o modo 'Shield Mode' é único na medida em que permite que os streamers aumentem temporariamente a sua segurança com um clique num botão e, com o mesmo clique as coisas voltem ao normal.

Há muito que a empresa tem vindo a ser criticada pela sua resposta aparentemente pobre e lenta aos criadores que não estão no top 0,01%. O movimento #TwitchDoBetter, que levou os criadores a organizarem um protesto de um dia à plataforma, surgiu quando os streamers reclamaram que a plataforma não estava a fazer o suficiente para proteger ou pelo menos a comunicar proativamente com streamers negros e LGBTQ+ afetados por um forte aumento nas campanhas de ódio no ano passado.

A Twitch parece reconhecer isto nas suas mensagens em torno do 'Shield Mode':

Os streamers que mais necessitam de proteção online - incluindo os streamers negros e LGBTQIA+ - são os que mais necessitam de visibilidade online. Assim, particularmente para as comunidades subrepresentadas, esperamos que este seja um primeiro passo para os ajudar a manter a sua comunidade aberta e acolhedora a novos membros, ao mesmo tempo que se maximiza a sua segurança.

