O prazo para o pagamento do IMI e do IUC terminava no dia de ontem, mas devido ao problema que afetou o site das Finanças muitos não o conseguiram fazer. Um simples certificado expirado acabou por complicar todo este processo.

Agora, e para dar mais tempo para que este pagamento seja realizado, o governo trouxe uma boa notícia. O pagamento do IMI e do IUC foi alargado, podendo ser pago até 2 de dezembro.

A boa notícia surgiu hoje e dá conta de que os prazos para o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC) que terminassem a 30 de novembro foram prolongados. Os contribuintes têm assim até sexta-feira para o fazer e é alargado devido aos problemas informáticos verificados no Portal das Finanças.

Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, a alteração pretende salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes. Assim, e atendendo aos constrangimentos informáticos verificados temporariamente no Portal das Finanças na manhã de quarta-feira, os prazos para pagamento do IMI e do IUC que terminassem a 30 de novembro foram prolongados até ao próximo dia 02 de dezembro.

No mesmo comunicado, o Ministério das Finanças ressalva que quem fizer os pagamentos dentro deste novo prazo não terá qualquer multa. Destaca também que não são devidos juros ou penalidades pelo alargamento dos prazos.

Este alargamento extraordinário resulta dos problemas conhecidos da passada quarta-feira, onde o acesso ao Portal das Finanças esteve temporariamente indisponível. Tal como o Pplware revelou, deveu-se a ter expirado o certificado digital e não qualquer ataque informático.

Na mesma altura, a foi também adiantado que estava em curso a renovação dos certificados digitais do Portal das Finanças. Disso resultou que os respetivos serviços ficaram temporariamente indisponíveis. Foi salientado a renovação regular dos certificados de segurança constitui uma medida preventiva e uma boa prática de segurança informática.