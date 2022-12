Mil milhões de pessoas em todo o mundo deverão estar ligadas ao 5G até ao final do ano

Atualmente, em Portugal, 60% dos smartphones vendidos estão já equipados com tecnologia que permite o acesso à rede de comunicação 5G e o país já conta com mais de 4 mil antenas, ainda que, para o interior do país, tardem em chegar.

Dados avançados num novo relatório da Ericsson, revelam que o mundo está perto de alcançar uma marca importante. Até ao final do ano, a empresa estima que mil milhões de pessoas estejam ligadas ao 5G.

A Ericsson, empresa de enorme relevância no setor das telecomunicações, avançou com uma informação importante no seu último relatório de mobilidade que, até ao final de 2022, existirão mil milhões de pessoas que pagam serviços de internet sem fios ligadas por 5G.

Apesar de ainda estar muito longe dos valores alcançados pelo 4G, a empresa prevê que este padrão esteja prestes a atingir o seu pico de utilizadores. De notar que o 4G ganhou em 2022 cerca de 5 mil milhões de novos assinantes. Depois de atingir o número máximo de utilizadores, a porta estará aberta para o 5G conquistar o mercado.

5G será mais caro

Apesar desta previsão de aumento de utilizadores no acesso a uma rede móvel mais rápida, a verdade é que as previsões apontam para um aumento dos preços das subscrições associadas.

Por exemplo, na América do Norte, onde as operadoras declararam a supremacia do 5G nos últimos três anos, cerca de 35% dos assinantes móveis terão acesso a esta rede móvel no final de 2022. Além disso, o 5G de banda média está agora a atingir 80% da população dos EUA.

O relatório da Ericsson, os preços mais altos do 5G são praticados essencialmente na Europa Ocidental, onde é comum ver planos sem fio divididos em diferentes níveis de velocidade. Além disso, das operadoras que oferecem 5G a nível global, “há 25% que cobram um valor extra pelo 5G, em relação ao serviço 4G, com um preço médio premium de cerca de 40%”.

Em Portugal, foram recentemente divulgadas também algumas informações relevantes. O país tem mais de 4 mil antenas da MEO, NOS e Vodafone, o que corresponde a 39% das freguesias do país com acesso ao 5G. Contudo, o interior do país continua excluído desta tecnologia, de uma forma geral.

Nota também para o facto de, atualmente, 60% dos smartphones vendidos em Portugal já terem tecnologias de acesso ao 5G, contudo, apenas 16,4% utiliza esta rede móvel para aceder à Internet.