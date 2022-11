Portugal: 60% dos telemóveis vendidos têm suporte para 5G, mas…

Já se passou um ano desde que foram distribuídas as frequências às operadoras para começar a disponibilizar redes com suporte para o 5G. Portugal atrasou-se no processo, tendo sido o penúltimo país da União Europeia a ter 5G. Atualmente Portugal tem a 7ª rede 5G mais rápida da EU, à frente de países como França, Alemanha e Espanha, entre outros.

No entanto, segundo dados recentes, apenas 16% dos utilizadores usa 5G.

5G: Mais de quatro mil antenas em Portugal

Em Portugal existem mais de quatro mil antenas 5G , no total, da MEO, Vodafone e NOS. Com tem sido prática ao longo dos anos o Interior do País continua esquecido apesar de haver um compromisso por parte das operadoras.

Segundo revela o Dinheiro Vivo (DV), apesar de 60% dos telemóveis vendidos no país suportarem 5G, atualmente só 16,4% usa a nova rede de quinta geração para aceder à internet móvel.

A NOS tem mais de 3200 antenas instaladas, naquela que é a maior rede 5G a nível nacional. Em jeito de balanço, o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes afirmou ao Dinheiro Vivo (DV) que "a avaliação é claramente positiva".

A Vodafone Portugal foi o segundo operador a receber uma licença 5G e também a segunda telecom que mais investiu no leilão (133,2 milhões de euros). Desafiada pelo DV revelar o que a empresa já alcançou com o 5G, fonte oficial conta que, "neste primeiro ano de operação, e a esta data, cerca de 14% da base de clientes da Vodafone Portugal já usa a rede 5G, percentagem que tem vindo a aumentar progressivamente nos últimos meses".

A Meo, da Altice Portugal, foi a última empresa a receber uma licença 5G. E também comparando com NOS e Vodafone foi a que investiu menos no leilão de frequências (125 milhões de euros). Ao DV, o chief technology officer da Altice Portugal, João Teixeira, assegura que "a taxa de cobertura da população portuguesa com 5G da Meo é de 85%". Acrescenta que o operador já tem 218 estações de base para o 5G e que o "número de clientes com terminais 5G, situa-se na ordem das centenas de milhar".

Nowo, Digi e Dense Air foram outros operadores a obter licenças 5G. Todavia, até agora, não há quaisquer indicações sobre as ofertas 5G destes operadores.

Segundo o relatório de hoje da ANACOM, há 1191 freguesias em Portugal já com cobertura de rede 5G (39% das freguesias no país).

Leia também...