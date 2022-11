Analistas já enumeraram os motivos pelos quais o “tELONphone” não vai acontecer

Não foi ideia de Elon Musk, mas a possibilidade de vir a lançar um smartphone com o seu cunho foi confirmada por ele. Contudo, e apesar do dinheiro que movimenta, há analistas a enumerar as principais razões pelas quais o "tELONphone" não vai acontecer.

Talvez o novo smartphone não dependa apenas das decisões Apple e da Google…

Ontem, falamos-lhe de uma possibilidade que, conforme manda a tradição, surgiu no Twitter. A rede social tem estado em torno de grande polémica, desde que Elon Musk entrou em cena, e, pelo que vimos, as gigantes tecnológicas não querem compactuar com as decisões do empresário.

No Twitter, a antiga anfitriã da One America News Network (OANN), Liz Wheeler, desafiou Elon Musk a desenvolver o seu próprio smartphone. Embora tenha confirmado que o faria, caso a Apple e a Google retirem o Twitter das suas lojas de aplicações, para alguns analistas querer não é poder.

Sendo Elon Musk uma das pessoas mais ricas do mundo e proprietário de empresas que exploram soluções tecnológicas direcionadas para vários campos, seria de esperar que desenvolver um smartphone fosse, efetivamente, simples. No entanto, há uma série de entraves que já foram apontados pelos analistas mais atentos.

De acordo o Android Authority, há várias razões pelas quais os analistas acreditam que o smartphone de Elon Musk não chegará. De entre as principais razões está, desde logo, o Sistema Operativo, a loja de aplicações e o ecossistema do smartphone.

Ora, outras gigantes, como a Amazon e a Samsung, já tentaram criar plataformas alternativas, para competir com o iOS e o Android. Contudo, não foram bem sucedidas.

Além disso, Elon Musk precisa de encontrar e atrair programadores que construam aplicações adaptadas ao seu novo smartphone. Afinal, precisa de garantir serviços capazes de competir com os que já existem e que são suportados pela Apple e pela Google.

Leia também: