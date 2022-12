Amazon Prime Gaming mostra a lista de jogos grátis para dezembro de 2022

Normalmente durante a época natalícia existem várias promoções de equipamentos, conteúdos e serviços alusivas a esta altura. E no que respeita aos jogos, assistimos a várias destas promoções e também ofertas.

Assim agora o serviço Amazon Prime Gaming revelou a lista dos jogos grátis para os jogadores neste mês de dezembro de 2022. Vamos então conhecer os oito jogos que a plataforma vai oferecer.

Amazon Prime Gaming oferece 8 jogos em dezembro de 2022

Os utilizadores que têm subscrição no Amazon Prime têm também disponível o serviço Prime Gaming da empresa, destinado ao segmento dos jogos. E todos os meses este serviço oferece aos clientes um conjunto de jogos para computador, entre outros conteúdos.

Assim, e à semelhança de outros serviços, também a plataforma gaming revelou recentemente os oito jogos que vai oferecer aos membros do seu serviço neste mês de dezembro de 2022. Vejam então a lista dos títulos que os subscritores do Amazon Prime Gaming vão poder descarregar sem pagar mais nada por isso:

Quake

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Brothers: A Tale of Two Sons

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Veja abaixo o vídeo desta promoção.

Esta promoção da Amazon Prime Gaming vai ficar disponível a partir do dia de hoje, 1 de dezembro de 2022. No comunicado, a empresa disse que "o Prime Gaming está a oferecer oito títulos gratuitos a partir do 1º de dezembro. A seleção deste mês traz uma variedade de jogos, como The Amazing American Circus, em que os jogadores vão ter o seu próprio circo, e Desert Child, uma tentativa insana de escapar da Terra hoverbike".

Para além destes jogos gratuitos, os clientes do serviço podem também resgatar conteúdos exclusivos para alguns como, como Apex Legends, Madden 23, Fall Guys e Valorant. Assim sendo, caso seja subscritor do Amazon Prime Gaming não perca estas ofertas.