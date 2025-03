TikTok tem novidades para apoiar os pais e ajudar os jovens a equilibrar os hábitos digitais

Uma vez que é uma das plataformas mais utilizadas pelos jovens, o TikTok procura oferecer ferramentas de proteção mais fortes para as suas contas. Agora, a rede social tem novas ferramentas para apoiar os pais e ajudar os mais novos a construir hábitos digitais equilibrados.

A juntar-se aos feeds que o TikTok já dispõe, que procuram estimular os adolescentes a aprender sobre várias áreas, a plataforma está a introduzir, agora, novas funcionalidades.

Além de dar aos pais e encarregados de educação mais opções para adaptar as contas dos seus adolescentes, o TikTok está a introduzir, também, uma funcionalidade para ajudar os adolescentes a equilibrar os seus hábitos digitais.

Ferramentas simples de supervisão para famílias

Desde o lançamento do Family Pairing - as ferramentas de controlo parental no TikTok -, há cinco anos, o TikTok tem vindo a desenvolver continuamente novas funcionalidades com base no feedback das famílias e nas orientações de especialistas reconhecidos.

Atualmente, o foco está nas melhorias do Family Pairing ao lançar uma funcionalidade que permite aos encarregados de educação bloquear o acesso dos adolescentes ao TikTok em horários que eles próprios definem.

Seja durante o tempo em família, na escola, à noite, ou num fim de semana fora, os encarregados de educação podem usar a nova funcionalidade Time Away para decidir quando é melhor os adolescentes fazerem uma pausa no TikTok.

Os pais podem, também, configurar um horário recorrente que se ajuste à rotina da sua família e, caso os planos mudem, os adolescentes podem pedir tempo extra, cabendo a decisão final aos encarregados de educação.

O TikTok adicionou ainda uma funcionalidade ao Family Pairing que permite aos encarregados de educação saber quem é que os adolescentes estão a seguir no TikTok, quem os segue e as contas que os adolescentes bloquearam.

A plataforma averiguou o que os responsáveis pela educação dos jovens gostariam de saber sobre o conteúdo com o qual interagem.

Em resposta, nos próximos meses, quando um adolescente reportar um vídeo que considere estar em violação das regras do TikTok, poderá escolher alertar um pai, cuidador ou outro adulto de confiança ao mesmo tempo, mesmo que não esteja a utilizar a ferramenta de Family Pairing.

Com as últimas atualizações, os responsáveis pela educação dos jovens podem visualizar ou ajustar mais de 15 funcionalidades de segurança, bem-estar e privacidade.

Na perspetiva da plataforma, com uma maior visibilidade da rede dos jovens, os responsáveis estarão mais bem preparados para manter conversas regulares e ajudar os seus filhos a desenvolver as competências de literacia digital necessárias para navegar pelas experiências online.

Ajudar os jovens a adotar hábitos digitais equilibrados

O TikTok anuncia ainda uma nova forma para incentivar os jovens a desligarem-se à noite: se um adolescente com menos de 16 anos estiver no TikTok depois das 22h, o seu feed For You será interrompido com a nova funcionalidade wind down, uma apresentação no ecrã com música relaxante para ajudar os adolescentes a relaxarem e a estarem mais conscientes do tempo.

Se o adolescente decidir passar mais tempo no TikTok após o primeiro lembrete, será mostrado um segundo lembrete, mais difícil de ignorar, em ecrã cheio.

Esta funcionalidade foi desenvolvida com base nas melhores práticas da teoria da mudança de comportamento, oferecendo impulsos positivos que ajudam os adolescentes a desenvolver hábitos equilibrados a longo prazo.

Segundo Tito de Morais, fundador de Miúdos Seguros na .Net, "as novas funcionalidades do Family Pairing do TikTok ajudam os pais e encarregados de educação no acompanhamento e supervisão da atividade dos filhos e educandos na plataforma".

Colaborar com a indústria e a sociedade civil para a verificação de idade

A verificação de idade é uma das áreas mais complexas que as plataformas online, os decisores políticos e os reguladores enfrentam, atualmente. O TikTok continua a aplicar as regras de idade e a implementar formas adicionais de confirmar a idade dos utilizadores da plataforma.

Como parte desta aplicação, a plataforma utiliza tecnologia, como aprendizagem automática, para impedir que menores de 13 anos acedam e garantir que os adolescentes usufruem de uma experiência adequada à sua idade.

Adicionalmente, o TikTok está a colaborar com a Telefónica para compreender de que forma a informação de idade fornecida pelos operadores de telecomunicações pode ser utilizada para confirmar a idade dos utilizadores.

Para Cristiane Miranda, cofundadora do projeto Agarrados à Net "todas as ferramentas que, de uma forma simples, ajudem os pais a gerirem o tempo e o que os seus filhos fazem online, são bem-vindas. O Family Pairing do TikTok é uma delas", referiu.