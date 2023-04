Elon Musk prometeu e está a cumprir. Os vistos de verificação de contas no Twitter só irão aparecer para quem paga o Twitter Blue. As outras contas já estão a ver os seus vistos a desaparecer.

Com a entrada de Elon Musk no Twitter, a promoção do serviço Twitter Blue passou a ser uma prioridade e foi feita a promessa de que apenas quem pagasse ia ter conta verificada.

Até agora, muitos utilizadores que não pagavam mantinham o visto de verificação azul ativo, mas essa realidade começa a mudar e são já muitas as contas que estão a perder o seu visto.

De agora em diante, é mesmo preciso pagar um preço a partir de € 9,84 por mês para que recupere esse símbolo. As empresas podem receber uma marca de seleção de ouro sem uma assinatura, enquanto as contas governamentais e de organizações multilaterais recebem um visto cinza.

A empresa introduziu a verificação em 2009 para reduzir o potencial de falsificação de identidade e concentrou-se em contas de pessoas e empresas bem estabelecidas (embora não necessariamente famosas) em áreas como política, entretenimento e multimédia.

Segundo a perspetiva de Elon Musk, atualmente existiam muitas contas verificadas falsas e só com o pagamento do Twitter Blue se poderia ultrapassar isso.

Recorde-se que, quando esta decisão foi tomada, muitas contas falsas associadas a grandes marcas e pessoas foram criadas para tentar ludibriar o sistema. Entretanto, já forma feitas melhorias no sentido de minimizar esses casos. Hoje, contas com menos de 90 dias na rede não têm direito ao selo de verificação, por exemplo.