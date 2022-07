O TikTok levou muitas redes sociais a adaptar-se e a criar propostas como o Shorts, para assim competirem diretamente. Esta proposta do YouTube parece ser uma das apostas da Google, que está a aumentar as ferramentas.

Estes vídeos curtos têm agora uma nova ferramenta que une de forma perfeita o que temos no YouTube e o Shores. De forma simples e direta podem agora usar os vídeos longos para extrair pequenos cliques que ali podem ser publicados.

O Shorts tem ganho visibilidade e é atualmente uma rede que quer fazer frente ao TikTok. Também se baseia nos vídeos curtos e que os utilizadores querem ver de forma rápida, tal como muitas outras redes sociais já oferecem aos seus utilizadores.

Esta proposta do YouTube tem agora uma novidade para ajudar a criar novos vídeos. Permite aos utilizadores usarem os seus vídeos já carregados no serviço de vídeos da Google e assim criar novos Shots com base nessas publicações.

Dentro da área de criação de novos Shorts vai existir uma nova opção chamada "Editar num Short". Isto permitirá usar qualquer vídeo carregado antes para o YouTube, ficando limitado a 60 segundos, que o utilizador poderá escolher quais vão ser usados.

O processo de criação seguinte será igual aos restantes Shorts, onde podem ser adicionados outros elementos. Falamos de texto, de áudio e outros vídeos. No final, este é carregados e publicado para todos poderem ver, como esperado.

A particularidade destes novos vídeos, criados de outras publicações já no YouTube, é que vão incluir um atalho para o vídeo original. Desta forma pode ser usado pelos criadores de conteúdos para promover as suas publicações no seu canal de vídeos.

Esta é mais uma tentativa da Google de promover o seu serviço de vídeos curtos do YouTube. Terá de competir com o TikTok, o que à partida garante que terá de ser muito apelativo para os utilizadores e criadores migrarem para esta nova proposta.