A definição do browser padrão no Windows, seja ele o Chrome, o Firefox ou outro, tem sido um tema complicado para os utilizadores. A Microsoft tomou algumas decisões complicadas e que passaram a limitar a possibilidade de alterar o padrão deste sistema.

Esta é uma situação que não ficou completamente resolvida, mas a Google parece agora querer mudar alguns elementos. Para isso trabalha agora para ser muito mais simples tornar o Chrome o browser padrão do Windows.

Mudar o browser padrão do Windows

Com a ideia de alavancar a utilização do Edge, a Microsoft alterou a possibilidade de mudar o browser padrão do Windows. Um processo que era simples tornou-se impossível e retirou aos utilizadores um controlo que era seu há muito anos.

A Mozilla conseguiu contornar esta limitação e passou a dar aos seus utilizadores uma opção que outros não tinham. Com um simples clique o Firefox assumia o seu papel de browser padrão e voltava a ser o usado pelo Windows sempre que é necessário navegar na Internet.

Google quer simplificar usar o Chrome

Para melhorar o seu browser, a Google quer agora seguir o mesmo caminho e isso já é possível ver no Chrome. Uma entrada recente no código, revelada no Reddit, mostra que em breve tornar o Chrome como o browser padrão do Windows poderá ser tão simples como carregar num botão.

Atualmente, o Chrome já permite que seja possível aos utilizadores mudar o browser padrão para esta proposta da Google. No entanto, este processo apenas encaminha o utilizador para as definições do sistema da Microsoft, sendo depois um processo manual.

Uma alternativa ao que a Microsoft oferece

Esta é ainda uma função que está a ter o seu desenvolvimento iniciado. Em breve poderá chegar às versões de desenvolvimento do Chrome, para depois evoluir, receber melhorias e finalmente surgir na versão estável deste brower. Nessa altura será acessível a todos.

Não existem datas e nem certezas de que esta opção será realmente lançada no browser da Google. Ainda assim, o Chrome parece estar a evoluir novamente e a adaptar-se para ser ainda mais simples de usar pelos utilizadores.