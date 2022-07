O WhatsApp tem estado a apostar em novas funcionalidades, reforçando o que o serviço oferece aos utilizadores em muitas situações. Se esta vertente está a conseguir satisfazer os utilizadores, há agora outra que vai ter novidades.

Do que foi possível saber agora, o WhatsApp estará a preparar um canal para conseguir dar aos utilizadores alguma informação adicional. Este deverá ser capaz de fornecer a qualquer um novos truques e informações adicionais sobre o serviço.

Uma novidade diferente para este serviço

Atualizações e novas funcionalidades têm sido uma constante no WhatsApp e nas suas apps móveis e de outras plataformas. Estas procuram melhorar a oferta e garantir a este serviço de mensagens se mantém simples de usar, enquanto se torna seguro e ainda mais completo.

Uma das mais recentes adições que foram descobertas parece apostar numa área que até agora estava esquecida e sem desenvolvimentos recentes. Falamos da comunicação direta entre o WhatsApp e os seus utilizadores, que passa a ser mais simples e mais fácil.

Um canal para receber dicas e informações

Descoberta na mais recente versão de testes está um novo canal de suporte que parece dedicado a comunicar com os utilizadores do WhatsApp. Este deverá ser dedicado a dar informações sobre as últimas novidades, transmitir truques e outras informações de segurança.

Curiosamente, este novo canal de comunicação irá apenas funcionar num único sentido para os utilizadores. Isto significa que apenas será o WhatsApp a fornecer informações, não tendo os utilizadores a capacidade de responder ou de iniciar uma conversa de suporte.

Novidade no WhatsApp mas já vista noutros

Certamente que muitos dos utilizadores vão reconhecer esta novidade do WhatsApp noutros serviços. Este será aparentemente similar ao que o Telegram e o Signal já têm e que são usados pelos utilizadores para obter informações destes serviços.

Tal como acontece nos restantes serviços, esta novidade é focada exclusivamente nos utilizadores e na utilização do WhatsApp. Será um canal de comunicação que qualquer um poderá consultar para saber de novidades e até para descobrir como este se pode usar melhor.