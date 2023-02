Número de funcionários a processar o Twitter aumenta todos os dias

Com a chegada de Elon Musk, vários funcionários foram obrigados a deixar o Twitter. Aparentemente, o número daqueles que decidem processar a rede social aumenta, diariamente.

Segundo contam, os despedimentos aconteceram de forma pouco empática.

Lisa Bloom partilhou com a BBC que já aceitou representar cerca de 100 antigos funcionários do Twitter, após o seu despedimento. De acordo com a advogada, o número de funcionários despedidos que lança ações judiciais contra a empresa "sobe diariamente".

Um dos seus clientes, Amir Shevat, antigo chefe de produto para a plataforma de desenvolvimento do Twitter e responsável por cerca de 150 funcionários, disse à BBC que Elon Musk, atual chefe do Twitter, tinha "falhado" na liderança da empresa.

Numa entrevista com o programa Tech Tent da BBC World Service, Shevat recordou o momento em que Elon Musk encabeçou a rede social, em novembro. Segundo ele, no espaço de uma noite, quase todos os seus 150 funcionários viram-se despedidos.

Recebemos um e-mail a dizer que houve uma espécie de reestruturação e depois o que aconteceu foi que eu estava a comunicar com a minha equipa e um após o outro eles estavam a dizer-me que o computador deles foi 'tijololado’ […] processo de transformar um computador em algo que se parece com um tijolo - por isso não se pode entrar no sistema, não se pode fazer nada com esse computador. Foi uma experiência muito, muito difícil, que deixou muitos dos engenheiros, que se preocupavam profundamente com a empresa, muito desanimados.

Segundo a BBC, o Twitter não respondeu ao pedido de comentários.

Número de processos contra o Twitter aumenta diariamente

Segundo Lisa Bloom, os processos surgem na sequência de uma larga variedade reclamações, incluindo alegadas violações de contrato e discriminação.

À BBC, Amir Shevat revelou que, inicialmente, foram prometidos quatro meses de remuneração como resultado do despedimento pelo Twitter. Contudo, afinal, sem justificação, foi-lhes oferecido apenas um mês.

Na opinião do antigo funcionário do Twitter, a forma como Elon Musk lidou com a situação dos despedimentos dos funcionários foi “injustificável”.

