Desde que Elon Musk entrou no Twitter que esta rede social está focada nos lucros que consegue ter e no que os utilizadores lhe conseguem dar. Este tem sido o lema da empresa e parece que não deverá mudar nos próximos tempos.

Com uma presença de publicidade cada vez maior, é natural que os lucros deste elemento também aumentem. Assim, e para atrair ainda mais utilizadores, Elon Musk quer agora mudar o paradigma e passar a partilhar parte deste lucro com os utilizadores. Claro que há uma condição essencial.

A gestão de Elon Musk no Twitter tem sido complicada em vários aspetos. Em primeiro lugar dispensou grande parte das equipas que mantêm esta rede social a funcionar, com problemas já bem identificados. Depois, teve de trazer de volta todos os anunciantes para a rede social, algo que acabou por abalar a empresa.

Agora que tudo parece estar encaminhado e a voltar ao normal, é hora de Elon Musk rentabilizar ainda mais o Twitter Blue, que, entretanto, chegou também a Portugal. Quer que esta subscrição possa dar ainda mais aos utilizadores.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

A forma que encontrou para o conseguir parece estar centrada na publicidade e na partilha dos lucros que esta gerar ao longo do tempo. A apresentação da ideia aconteceu há poucas horas no Twitter, mas há ainda muito por explicar por parte de Elon Musk sobre esta ideia.

Esta publicidade não será a geral do Twitter, mas sim a que aparecer no feed das suas conversas e na interação que existir. Esta deverá assim ser focada no que o utilizador conseguiu trazer de volta para a rede social de Elon Musk.

To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Claro que este lucro da publicidade do Twitter não será aberto a todos os utilizadores. Elon Musk revelou também numa simples publicação que esta divisão será feita apenas com os utilizadores registados no Twitter Blue, algo pode ser considerado natural visto estarem a pagar extras.

Esta é ainda uma ideia que parece começar agora a ser pensada e maturada por Elon Musk. Há ainda muito a saber sobre como este lucro será dividido e que percentagem será disponibilizada. O Twitter parece estar a seguir exemplos de sucesso como o YouTube e outros serviços na Internet, que cativam os criadores de conteúdos desta forma.