Novidade do Instagram é flagrantemente igual ao conceito do BeReal

O Instagram está a lançar uma nova funcionalidade de nome "histórias espontâneas". Para não variar, a rede social baseou-se, de forma flagrante, numa outra, o BeReal.

O sucesso do Instagram poderá estar relacionado com a constante e certeira adaptação, tendo em conta a vontade dos utilizadores. Desde a sua criação, inteiramente dedicada à fotografia, muitas têm sido as mudanças e as novidades, que surgem no sentido de cativar e prender as pessoas à rede social.

Há cerca de um ano, demos-lhe a conhecer uma nova rede social que pede, até hoje, que os utilizadores sejam reais nas suas partilhas, motivando a espontaneidade. Uns meses depois, em agosto, circulou a informação de que o Instagram estaria a trabalhar numa funcionalidade semelhante.

Nada chegou aos utilizadores, até hoje, em que se fala, mais uma vez, na adaptação descarada.

Histórias espontâneas são a novidade do Instagram inspirada no BeReal

Um utilizador do Twitter, Matt Navarra, mostrou que o Instagram está a permitir que alguns utilizadores testem a funcionalidade de publicar histórias espontâneas. À semelhança do BeReal, só aqueles que também publiquem uma poderão ver a dos outros.

O Instagram descreve esta novidade como "uma nova forma de ver momentos aleatórios da vida quotidiana dos seus amigos". Em termos de funcionamento, nada de novo: a aplicação enviará uma notificação diária aleatória e, a partir desse momento, os utilizadores terão até cinco minutos para captar com a câmara frontal e traseira, simultaneamente, aquilo que estão a fazer.

Conforme é mostrado por Diego Poffi, num tweet, os utilizadores poderão ver as histórias espontâneas dos seus amigos a partir de uma secção específica das Histórias.

Para já, a funcionalidade parece estar em testes, e o Instagram não detalhou quando, e se, será lançada, globalmente. Dependendo do feedback, aliás, poderá nem passar esta fase.